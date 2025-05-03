防大斷網 卓揆：多元建置備援系統

立法院會2日繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（左）、數發部長黃彥男（右）列席備詢。 （記者羅沛德攝）

〔記者李文馨／台北報導〕西班牙、葡萄牙與法國西南部地區日前發生大規模停電，國民黨立委翁曉玲昨質詢關切，賴政府強調全社會防衛韌性，若台灣發生大規模斷訊斷網，政府有何因應對策？行政院長卓榮泰昨在立院院會答詢表示，政府目前朝多元建置、不同方式做備援，包含固定網路、行動網路、海纜、微波及衛星等，已陸續完成多層次建置。

立法院昨繼續進行施政總質詢。翁曉玲表示，蔡政府執政八年，曾歷經五次大停電，台灣萬一發生地震、恐攻、戰爭或跳電等事故，導致電力傳輸中斷，影響基地台運作，政府是否準備好了？

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卓揆說，蔡政府過去發生大規模停電有些是機器、有些是人為，非常抱歉；而現在可能發生的天災地變、甚至人為因素所造成的停電，影響通訊困難，政府已朝多元建置、不同方式做備援，且是備援再備援，從固定網路到行動網路、海纜、微波、衛星等，陸續完成多層次建置。

翁曉玲也詢問，台灣目前中低軌衛星僅與OneWeb系統簽約，為何不能與星鏈合作？相關法規是否對外資持股上限有所規範，還是基於政治考量，所以不開放？

數發部長黃彥男回應，星鏈目前沒有申請頻率、頻段，所以無法使用。卓揆說，政治考量必須要有，但首先要求備援系統是安全、穩定的合作廠商。

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