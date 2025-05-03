官我什麼事》張惇涵：傅崐萁應思考當台電後盾

總統府副秘書長張惇涵。（記者于安婷攝）

花蓮強震 台電補貼當地4千萬元電費

〔記者陳昀／台北報導〕行政院將編列四一○○億元特別預算因應美國對等關稅衝擊，並納入撥補台電一千億元，遭藍白質疑。總統府副秘書長張惇涵接受本報「官我什麼事」專訪直言，台電的虧損與核能政策沒有直接關聯，主因在於大幅吸收民生與產業用電成本；他也喊話立法院國民黨團總召傅崐萁，自花蓮去年發生○四○三強震以來，台電已補貼當地四千萬元電費，希望這次花蓮也能當台電的後盾。

官我什麼事專訪 直言台電虧損與核能沒關聯

張惇涵說，他要特別誠懇地呼籲傅總召，當產業的後盾、當人民的後盾，也可以思考「當台電的後盾」。特別條例之所以編列對台電的撥補預算，在於賴總統與卓揆舉辦的十幾場產業座談中，業者共同的心聲就是透過撥補台電穩定電價，進而抑制通膨。

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張惇涵直言，「台電的虧損與核能政策沒有直接的關聯性」，馬英九總統執政時，台灣有六部核電機組在運轉，馬政府八年任內還是有調漲電價，因為國際原物料上漲、電價就可能隨之調漲，因此如果直接把台電虧損與核能政策劃上等號，顯然是不切實際的說法。

張惇涵說明，台電虧損主因在於從二○二二年烏俄戰爭爆發後，大幅吸收民生與產業用電成本，三年來補貼民生用電近二六○○億元、產業用電約三四○○億元，離島及偏鄉因基礎建設不發達，發電成本較高，金門每發一度電約虧損六元、馬祖則超過十五元。

張惇涵提及，去年○四○三花蓮強震發生一年來，台電補貼花蓮受災戶、當地食材業者等，累計約四千萬元電費，當花蓮不幸遭遇天災時，台電當花蓮的後盾，現在他也要誠摯地呼籲傅總召，「這一次，花蓮可以當台電的後盾」，希望朝野團結因應美國關稅衝擊，理性審議預算，讓國家往前走。

至於台灣與美國第一階段談判進度，張惇涵說，目前進展是正向、堪稱順利的，雙方溝通管道順暢，談判節奏依序推進，台灣的AI、ICT、半導體等產業有七成銷往美國，在美國「再工業化政策」下，台灣的科技製造業應本於既有優勢拓展合作，進一步創造台美互利互補的空間。

張惇涵重申，任何有助於全民利益、國家利益的採購與合作，包含國防、能源等，政府都願列為雙方談判標的。去年台灣對美出口占總出口約廿三％，還有七十五％以上產品銷往其他國家，台灣不會放棄這些市場，包括東南亞、歐盟、CPTPP國家等區域的內需市場，也希望與更多民主國家合作，打造更強韌的「非紅供應鏈」。

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