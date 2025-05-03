工總、TEEIA 籲朝野挺撥補台電

因應國際變局，TEEIA力挺撥補台電穩定電價。（TEEIA提供）

〔記者陳梅英、林菁樺／台北報導〕美國關稅政策來襲，行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，將交付經濟、財政兩委員會審查。工業總會、台灣電子製造設備公會（TEEIA）昨表示，期盼朝野各界能共同幫助產業克服難關、扎根台灣發展。油水電三大工會也發出聯合聲明，呼籲朝野放下政治歧見，讓台電獲得撥補穩定經營，保障國營事業員工權益。

美對等關稅、電價雙夾擊

工總指出，美國關稅新政策引發國際經濟及物價波動隱憂，勞動部一日公布最新無薪假統計，較上期增加二十一家、五八四人，主要是製造業無薪假增加，包括車床銑床製造業、基本金屬製造業、電子零組件業，都是因為訂單減少而實施無薪假，顯見關稅衝擊將逐漸加大。

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工總強調，產業面臨關稅不確定因素時期，更需要全國一心共同因應，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同支持撥補台電，幫助產業克服關稅變局挑戰。

TEEIA理事長林士青也說，因應國際情勢的變化與關稅不確定性的影響，供應鏈開始重新洗牌，國際政治風險帶動供應鏈重組的不確定性，中小企業的營運成本逐步升高；TEEIA呼籲短期應先以撥補方式來穩定電價，讓中小企業可專心因應關稅變局。

台灣電力、石油及自來水企業工會昨也發出聯合聲明，呼籲朝野各黨派能夠放下政治歧見，讓台電獲得撥補穩定經營，保障國營事業員工權益；聲明指出，為照顧民生、穩定物價，台電長期配合政策「凍漲」或「緩漲」電價，無法依照企業方式營利，才會扛起一切虧損壓力，電油水是全民安居樂業的三大命脈，籲朝野共同支持撥補台電。

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