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賴總統：至2032年 穩定供電無虞

2025/05/03 05:30

新北產業園區業者向總統賴清德、執政團隊傾訴產業界心聲。（記者黃子暘攝）新北產業園區業者向總統賴清德、執政團隊傾訴產業界心聲。（記者黃子暘攝）

經濟部盤點 台灣不缺電 缺的是綠電

美國關稅政策衝擊產業與國際貿易秩序，總統賴清德2日前往經濟部新北產業園區服務中心與業者座談，傾聽業者心聲。 （記者劉信德攝）美國關稅政策衝擊產業與國際貿易秩序，總統賴清德2日前往經濟部新北產業園區服務中心與業者座談，傾聽業者心聲。 （記者劉信德攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕因應美國對等關稅挑戰，總統賴清德昨前往新北市新莊區新北產業園區，傾聽產業心聲。新北市長侯友宜當面向賴清德表示，核電將要歸零，產業憂慮再生能源無法補足，電力供應能否負荷產業需求？賴清德強調，經濟部盤點後，台灣可穩定供電至二○三二年無虞，目前缺的是綠電；另外行政院四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」中挹注台電一千億元，以穩定物價。

侯友宜說，台灣發展多以高電力需求的人工智慧、半導體等科技業為主，按台電估算，每年用電成長二．八％，平均成長九十億度，核電又將要歸零，夏季備載容量經常低於安全量，產業憂心這段時間再生能源二十％無法補足；此外，燃氣是否可以穩定提供、能否達成淨零碳排也讓產業憂心。

業界期盼不要調漲電費

賴清德回應說，經濟部已盤點，即便是把人工智慧、資料中心所需要的電費概括估計，台灣可穩定供電至二○三二年無虞，目前缺少的是綠電，所以政府正積極推動風力、太陽能、水力、地熱發電等各項綠能建設；關稅調漲下，生產成本增加，業界期盼不要調漲電費、電費穩定，這也正是為何行政院長卓榮泰要編列一千億元補助台電。

政府應給台電合理對待

賴清德解釋，台電在新冠肺炎疫情期間自行吸收成本、未調漲電價，當然盈虧數字會較不理想，但確實發揮穩定物價指數（CPI）的效果，政府應給台電合理對待；在當前關稅衝擊下，政府也希望將CPI控制在二％內，並穩定匯率，使其不受外界影響波動。

賴清德指出，我國已與美國進行首次談判，政府會秉持「確保國家利益」、「維護台灣產業發展空間」、「不會犧牲任何一個行業」的原則持續談判，並「快慢有序」。

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