台幣飆升9.53角 升幅史上最大 一度升1.2元 匯價近16月新高

新台幣兌美元匯率昨收在31.064元，升值9.53角，創下史上最大升幅。（路透資料照）

〔記者陳梅英、林欣漢／台北報導〕新台幣兌美元匯率昨創下史上最大升幅，盤中一連升破三十二元、三十一．五元以及三十一元三大關卡，最高升抵三十．七七元，狂飆一．二七四元，尾盤央行微幅調節，最終收在三十一．○六四元，升值九．五三角或三．○七％，創下二○○二年有統計以來單日最大升幅紀錄，匯價也改寫近十六個月新高。

過去新台幣波動幅度只要超過二角，央行多半會進場提供流動性，匯銀人士形容，昨日狂飆程度好像「家中沒大人」，「顯然央行有別的顧慮」，推測應與日圓先前猛升原因一樣。

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匯銀人士：狂飆程度有點離譜

台新銀行外匯策略師陳有忠觀察匯市二十多年，也從未見過這種行情。他說，二○一九年至二○二一年美中第一次貿易戰，台商資金大舉回流，新台幣二到三年才升值二元多，昨單日盤中就升值逾一元，「有點離譜」，猜測是台美正進行關稅談判，因「前方在作戰」，央行不能扯後腿、落人口實。

陳有忠研判，若參考日圓先前走勢，可能要等到台美關稅談判有初步進展，或美國財政部匯率報告公布後，升勢才有可能緩和。

央行昨晚也發布說明，再度強調美國財政部未要求新台幣升值、央行基於職責已適時進場調節。新台幣升值原因除媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求對手國貨幣升值，才造成國內匯市存在新台幣升值的預期心理；此外，外資大幅買超台股且匯入資金，也促使新台幣升值。

韓元昨也勁揚○．八一％、新加坡幣小升○．一九％，新台幣單日升幅三．○七％，不僅創史上最大升幅、也是亞幣最強。統計去年底至今，日圓升幅七．六四％居冠，新台幣升值五．五三％排第二，韓元四．四五％暫居第三。

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