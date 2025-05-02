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綜所稅首日申報43萬件 六成二是手機報稅

2025/05/02 05:30

報稅季起跑，財政部次長李慶華鼓勵民眾多用手機報稅。（記者鄭琪芳攝）報稅季起跑，財政部次長李慶華鼓勵民眾多用手機報稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季昨天起跑，首日綜所稅網路申報已有四十三萬件，其中六成二是手機報稅。財政部次長李慶華表示，今年報稅有多項減免措施，且網路申報「新增稅額估算表」，希望大家多多利用。另，「囤房稅二．○」也於五月開徵，適用自住及出租稅率申報期限均延至六月二日，但雙北出現「自住」誤列「非自住」情況，導致民眾房屋稅暴增，其中北市五萬多件稅單將重新寄發。

所得稅結算申報昨起跑，部分民眾利用休假前往國稅局報稅。（記者鄭琪芳攝）所得稅結算申報昨起跑，部分民眾利用休假前往國稅局報稅。（記者鄭琪芳攝）

自住誤列非自住 北市5萬張房屋稅單重寄發

李慶華昨前往國稅局視察報稅狀況，她表示，今年所得稅申報期間延至六月底，個人及企業若受對等關稅影響，導致營收減少、減班休息等，可申請免加息延期或分期繳稅；此外，綜所稅有多項減免措施，包括基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距等均調高。

另，幼兒學前特別扣除額也調高，第一名子女十五萬元、第二名以上二十二．五萬元，並擴大適用至六歲，且刪除排富條款，以減輕育兒家庭負擔。

房租支出則由列舉扣除改為特別扣除，並調高至十八萬元，但新增排富條款，租屋族不須經房東同意，檢附租約及房租支出憑證就可申報，但租金支出沒有提供查調服務，須自行舉證申報。

李慶華指出，房屋稅也於五月開徵，繳納期限至六月二日，全國單一自住稅率降至一％，自住三戶以內稅率一．二％，但自住須設籍及申報，很多民眾可能不知道，因此給予緩衝期，將設籍及申報期限由三月二十四日延至六月二日。此外，出租房屋適用稅率一．五％至二．四％，相對非自住優惠，但有些房東沒有申報，同樣將延至六月二日。

不過，「囤房稅二．○」首度開徵，雙北均出現「自住」誤列「非自住」情況。李慶華表示，北市的情況較嚴重一點，約五萬多件稅單出狀況，台北市稅捐稽徵處將重新列印稅單並補寄，並延至六月三十日繳納，納稅人先不要繳稅，已繳納將主動退稅；新北市也是類似問題，部分新購房屋未申請適用自住稅率，可在六月二日前申請。

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