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媒體議價法 NCC、文化部支持 數發部消極

2025/05/02 05:30

數發部長黃彥男表示，媒體議價法可能引發美國關稅報復。（取自國會頻道）數發部長黃彥男表示，媒體議價法可能引發美國關稅報復。（取自國會頻道）

〔記者徐子苓、林志怡／台北報導〕為了解決大型數位平台與新聞媒體的不公平之爭，已有跨黨派立委提出六個版本的相關草案，朝野立委對行政院版本聲聲喚，但多年來遲遲不見進展。分別主管廣電媒體、紙媒的NCC和文化部，都對媒體議價表達支持；數位平台的主管機關數發部則表示現在不是好的時機，但會努力在下半年提到行政院討論與審議。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議昨審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」等六個版本法案，邀請數發部、通傳會（NCC）、文化部等跨部會備詢。

文化部在送交立院的報告中展現支持，表示將持續協助我國平面媒體與數位平台對談，並與各部會合作建構合理的議價機制，落實「新聞有價」；NCC代理主委陳崇樹也在詢答時表示，對媒體議價法「樂觀其成」。

黃彥男：政院版下半年提政院討論

但數發部長黃彥男詢答表示，「我個人認為現在不是個好的時機」，媒體議價法可能會影響台灣與美國的關稅談判。他擔心太草率立法反而對媒體造成傷害，而非幫助，數發部會同時進行研究，等關稅問題過了，再觀察國際的發展、與各單位討論，有共識後再提出行政院版本，努力在下半年提到政院討論。

立委洪孟楷批評，這個議題已經吵了好幾年，NCC、數發部口口聲聲都說支持「新聞有價」，但多年來行政部門遲遲沒有推出草案，之所以要立法，就是因為不能把公共政策寄託在業者的善意上，新聞媒體面對的是龐大的科技怪獸，個別媒體很難和數位平台業者談判，因此需要政府協助。

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