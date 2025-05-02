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媒體議價法 恐釀美關稅報復？ 立委轟數發部因噎廢食

2025/05/02 05:30

Meta等數位平台與新聞媒體的不公平之爭，台灣媒體議價立法延宕多年。 （路透資料照）Meta等數位平台與新聞媒體的不公平之爭，台灣媒體議價立法延宕多年。 （路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google、Meta等數位平台與新聞媒體的不公平之爭，台灣媒體議價立法延宕多年，立法院本會期已有跨黨派立委提出六個版本的草案，但主管機關數位發展部卻未提出行政院版本，更在報告中表示此舉可能引發美國關稅報復，立委們昨砲轟，這是拿川普當擋箭牌、因噎廢食。

Google等數位平台與新聞媒體的不公平之爭，台灣媒體議價立法延宕多年。 （美聯社資料照）Google等數位平台與新聞媒體的不公平之爭，台灣媒體議價立法延宕多年。 （美聯社資料照）

跨黨派6版本草案 缺政院版本

立法院聯席會議昨日審查新聞媒體與數位平台議價法草案，數發部長黃彥男（左）、NCC代理主委陳崇樹（中）及文化部次長李靜慧（右）列席備詢。 （記者叢昌瑾攝）立法院聯席會議昨日審查新聞媒體與數位平台議價法草案，數發部長黃彥男（左）、NCC代理主委陳崇樹（中）及文化部次長李靜慧（右）列席備詢。 （記者叢昌瑾攝）

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議昨審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」等六個版本法案，邀數發部、通傳會、文化部、公平會等跨部會備詢，草案大致分為基金模式、議價模式、基金與議價雙軌制。

根據數發部送交立院的報告，美國貿易代表署針對「十項不公平數位貿易慣例」發表聲明，指稱包括澳洲、加拿大在內的媒體議價立法已損害美國經濟利益。美國政府認為，澳洲和加拿大皆針對大型美國數位平台設限，以資助當地的新聞出版商，推估對美國企業造成潛在成本達三．一億美元，使美國企業處於不利地位。

數發部因此主張，在這樣的國際氛圍下，澳洲曾在去年底提出徵收數位平台廣告年度營業額五％的法案，隨即因美方關稅報復威脅而撤案，若我國未來實施類似媒體議價的立法，不排除引發美國採取關稅報復措施。

數發部：支持新聞有價 也參考國際趨勢

數發部表示，支持「新聞有價」的核心理念，但考量國際局勢變化、AI等新興挑戰，以及國內法制與配套措施的複雜性，現階段應審慎參考國際發展趨勢，凝聚社會共識。

對於數發部擔憂引發美國關稅報復的風險，立委王鴻薇批評「真的是拿川普當擋箭牌」，美國對等關稅並沒有提及這點，如果台灣就因此畏縮，犧牲廣大台灣媒體從業人員合理的權益，讓台灣媒體權式微、削弱監督政府的力量，反而得不償失，這不該成為阻擋媒體議價法的理由。

立委：先立法通過 媒體才有依據議價

立委張啓楷也表示，這個法案非常重要，立委已爭取多年，很開心看到數發部支持新聞有價；至於關稅風險，他肯定表示「不會有這個問題」，數發部應先把法制面做好，不要因噎廢食，立法通過後，才能讓媒體有法律依據可以和Google、Meta等數位平台議價。

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