關稅衝擊首波 開關插座、五金製造見無薪假

勞動部昨公告至四月底的減班休息（無薪假）統計，本期再增21家、584人實施。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國新關稅政策宣布後，各界關注可能對產業造成的衝擊，勞動部昨公告至四月底的減班休息（無薪假）統計，本期再增二十一家、五八四人實施；此次首度有業者表達是因關稅問題影響訂單，因此實施無薪假，包括一家開關插座製造業者、一家汽車零組件及五金工具製造業者，共數十人。

勞動部公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，本次共一三一家、二二六六人實施，較上期（四月十六日）數據，本次增二十一家、五八四人；總共二二六六人中，以製造業一九一九人最多。

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勞動條件及就業平等司專門委員侯松延指出，此次增加的五八四人同樣集中在製造業，包含一家車床銑床業者有一百多人實施，一家基本金屬機電製造業者也有一百多人，另一家資訊電子零組件製造業者數十人，三家業者都是因訂單減少。

侯松延說明，因美國關稅戰開打，為密切掌握各廠商的受影響狀況，都會進一步詢問各業者對關稅議題的評估；詢問後發現，上述一百多人實施的車床銑床業者，雖解釋並非直接因關稅而影響訂單，但也表達後續對關稅問題的擔憂。

本次實施無薪假的業者中，有一家開關插座製造業者、與一家汽車零組件及五金工具製造業者，雖然合計僅約數十人實施，但均表示是受關稅問題影響而訂單數量減少，可說是首度有業者因關稅戰影響訂單、進而申請實施減班休息。

勞動部強調，避免影響勞工權益，勞動力發展署隨即聯繫相關廠商，告知充電再出發等協助措施，後續將密切監測減班休息、資遣通報等，以掌握各業者的狀況。

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