晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅衝擊首波 開關插座、五金製造見無薪假

2025/05/02 05:30

勞動部昨公告至四月底的減班休息（無薪假）統計，本期再增21家、584人實施。（記者李靚慧攝）勞動部昨公告至四月底的減班休息（無薪假）統計，本期再增21家、584人實施。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國新關稅政策宣布後，各界關注可能對產業造成的衝擊，勞動部昨公告至四月底的減班休息（無薪假）統計，本期再增二十一家、五八四人實施；此次首度有業者表達是因關稅問題影響訂單，因此實施無薪假，包括一家開關插座製造業者、一家汽車零組件及五金工具製造業者，共數十人。

勞動部公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，本次共一三一家、二二六六人實施，較上期（四月十六日）數據，本次增二十一家、五八四人；總共二二六六人中，以製造業一九一九人最多。

勞動條件及就業平等司專門委員侯松延指出，此次增加的五八四人同樣集中在製造業，包含一家車床銑床業者有一百多人實施，一家基本金屬機電製造業者也有一百多人，另一家資訊電子零組件製造業者數十人，三家業者都是因訂單減少。

侯松延說明，因美國關稅戰開打，為密切掌握各廠商的受影響狀況，都會進一步詢問各業者對關稅議題的評估；詢問後發現，上述一百多人實施的車床銑床業者，雖解釋並非直接因關稅而影響訂單，但也表達後續對關稅問題的擔憂。

本次實施無薪假的業者中，有一家開關插座製造業者、與一家汽車零組件及五金工具製造業者，雖然合計僅約數十人實施，但均表示是受關稅問題影響而訂單數量減少，可說是首度有業者因關稅戰影響訂單、進而申請實施減班休息。

勞動部強調，避免影響勞工權益，勞動力發展署隨即聯繫相關廠商，告知充電再出發等協助措施，後續將密切監測減班休息、資遣通報等，以掌握各業者的狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財