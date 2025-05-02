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日韓印度初步協議 數週內宣布

2025/05/02 05:30

輝達執行長黃仁勳說，希望川普政府能修改AI（人工智慧）晶片出口規範，以讓企業更能抓住未來的機會。（歐新社）輝達執行長黃仁勳說，希望川普政府能修改AI（人工智慧）晶片出口規範，以讓企業更能抓住未來的機會。（歐新社）

黃仁勳盼修改AI晶片出口規範

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾表示，川普政府預計在數週內與一些貿易夥伴敲定初步關稅協議，但與印度的貿易談判尚未「接近終點」；川普則稱與印度、南韓、日本已有「潛在」的貿易協議。輝達執行長黃仁勳說，希望川普政府能修改AI（人工智慧）晶片出口規範，以讓企業更能抓住未來的機會。

葛里爾週三接受「福斯新聞」訪問指出，川普政府正鎖定「有針對性的」協議，以增加美國出口的市場准入、降低關稅和非關稅貿易壁壘，並提升美國的經濟安全。他說：「有些協議已接近完成談判，但我不想公開談判內容，我們將在數週、而非數月的時間宣布一些初步協議。」

美國商務部長盧特尼克日前表示，美國已與一個重要貿易夥伴達成首個貿易協議，但未透露是哪個國家，因為這仍需該國國會和總理的批准。川普週三在接受有線電視NewsNation訪問時說，與印度、南韓和日本已有潛在的貿易協議。

被問及是否即將與印度達成協議時，葛里爾指出，目前尚未接近終點，但他與印度貿易部長保持通話。葛里爾也說，儘管他四月二日曾與中國副總理何立峰通話，宣布美國將徵收對等關稅，但目前尚未與中國展開正式談判。

此外，路透日前引述消息人士透露，川普政府正著手修改拜登政府卸任前制定、即將於五月十五日生效的AI晶片出口規範；該「AI擴散出口管制框架」最終規則，限制美國先進AI技術及圖形處理器（GPU）出口，以防範流向敵國。

黃仁勳在記者會上表示：「我們需要加快美國AI技術在全球的擴散，我不清楚新的擴散規範是怎樣，但無論結果為何，須認識到自前一個擴散規範出爐以來，世界已發生根本性變化。」他提醒，中國在科技領域正成為強大的競爭對手，強調「中國不算落後，正緊追我們（美國），雙方非常接近」。

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