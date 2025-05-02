川普嗆中︰美國頭號剝削國

專家預測，川普關稅將導致中國損失一五八○萬個就業機會。（法新社資料照）

指關稅造成中國經濟巨大困難 美國其實不需要中國生產的許多商品

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週三批評中國在貿易上最會「剝削」美國，並稱美國提高關稅後，中國經濟面臨巨大的困難，卻也坦承貨架上的東西會變少且變貴一點，但美國其實不需要中國製造的許多商品；他依舊強調會與中國國家主席習近平通話。

CNBC報導，川普在白宮內閣會議上表示：「我們被全世界每個國家剝削，但我會說中國是美國的頭號剝削國。」

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即便分析師和企業領袖警告，關稅可能造成一些經濟損失，包括對美國供應鏈的衝擊，川普依舊繼續捍衛他對中國進口商品徵收一四五％關稅的決定；聲稱對中國徵收如此高額關稅後，中國經濟正面臨巨大困難，因為他們的工廠無法做生意。

有說法認為，如果川普的關稅戰持續下去，美國消費者將發現貨架上空無一物，但川普不為所動。他表示：「有人說貨架上將空無一物，好吧，也許小孩只會有兩個洋娃娃而非三十個，也許這兩個洋娃娃會比平常貴個幾塊錢。」

美國消費者上一次面臨商品短缺和空蕩蕩的貨架，是在五年前的COVID-19疫情期間，當時防疫封控措施導致大規模國際貿易中斷，對供應鏈造成衝擊；這次卻是由川普的貿易政策所引起。

川普稱，美國不需要中國生產的許多商品，即使中國仍是美國主要的進口商品來源國。他說：「中國有很多載滿東西的貨船，其中一大部分、雖然不是全部，是我們不需要的。」

在川普發表上述談話之前，美國商務部公布第一季經濟成長季增年率為萎縮○．三％，低於市場預期的成長○．二％，為二○二二年以來首見負成長，美股隨後大跌。川普立即將矛頭指向前總統拜登，認為都是拜登的錯。

關稅戰雖然會對美國企業造成衝擊，也加劇美國的通膨壓力和衰退風險，但中國受到的痛苦可能會更深，部分原因在於，中國更加依賴出口，將出口視為經濟的基石。

中國損1580萬工作機會

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，美國高額的關稅加上問題叢生的房市，意味了中國經濟將面臨兩大阻力，並預測川普的關稅將導致中國損失一五八○萬個就業機會。

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