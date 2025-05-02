晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普嗆中︰美國頭號剝削國

2025/05/02 05:30

專家預測，川普關稅將導致中國損失一五八○萬個就業機會。（法新社資料照）專家預測，川普關稅將導致中國損失一五八○萬個就業機會。（法新社資料照）

指關稅造成中國經濟巨大困難 美國其實不需要中國生產的許多商品

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週三批評中國在貿易上最會「剝削」美國，並稱美國提高關稅後，中國經濟面臨巨大的困難，卻也坦承貨架上的東西會變少且變貴一點，但美國其實不需要中國製造的許多商品；他依舊強調會與中國國家主席習近平通話。

CNBC報導，川普在白宮內閣會議上表示：「我們被全世界每個國家剝削，但我會說中國是美國的頭號剝削國。」

即便分析師和企業領袖警告，關稅可能造成一些經濟損失，包括對美國供應鏈的衝擊，川普依舊繼續捍衛他對中國進口商品徵收一四五％關稅的決定；聲稱對中國徵收如此高額關稅後，中國經濟正面臨巨大困難，因為他們的工廠無法做生意。

有說法認為，如果川普的關稅戰持續下去，美國消費者將發現貨架上空無一物，但川普不為所動。他表示：「有人說貨架上將空無一物，好吧，也許小孩只會有兩個洋娃娃而非三十個，也許這兩個洋娃娃會比平常貴個幾塊錢。」

美國消費者上一次面臨商品短缺和空蕩蕩的貨架，是在五年前的COVID-19疫情期間，當時防疫封控措施導致大規模國際貿易中斷，對供應鏈造成衝擊；這次卻是由川普的貿易政策所引起。

川普稱，美國不需要中國生產的許多商品，即使中國仍是美國主要的進口商品來源國。他說：「中國有很多載滿東西的貨船，其中一大部分、雖然不是全部，是我們不需要的。」

在川普發表上述談話之前，美國商務部公布第一季經濟成長季增年率為萎縮○．三％，低於市場預期的成長○．二％，為二○二二年以來首見負成長，美股隨後大跌。川普立即將矛頭指向前總統拜登，認為都是拜登的錯。

關稅戰雖然會對美國企業造成衝擊，也加劇美國的通膨壓力和衰退風險，但中國受到的痛苦可能會更深，部分原因在於，中國更加依賴出口，將出口視為經濟的基石。

中國損1580萬工作機會

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，美國高額的關稅加上問題叢生的房市，意味了中國經濟將面臨兩大阻力，並預測川普的關稅將導致中國損失一五八○萬個就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財