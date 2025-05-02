4大核心優勢 長榮航空推出全球企業差旅回饋

長榮航空舉辦「BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，由長榮航空孫嘉明總經理（左三）、貿協周秀隆副秘書長（右三）、長榮航空廖至維首席副總經理（左二）、陳耀銘發言人（右二）、潘信修副總經理（左一）以及侯憲裕副總經理（右一）共同主持啟動儀式。（長榮航空提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕長榮航空以全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及領先業界的全球異業合作機制等四大核心優勢，四月三十日宣布啟動「BizFam全球企業差旅回饋計畫」，超過一三○位來自海內外各行各業的企業合作夥伴，一同見證長榮航空全新企業差旅數位平台的啟用，展開智慧化商務行程的新篇章。

長榮航空孫嘉明總經理表示，為了感謝全球企業會員的支持，希望能在現有的基礎下，設身處地提供企業會員更全面、更便利、更貼心的升級體驗，長榮航空BizFam便是在這樣的用心下而產生，以最貼近使用者的需求為出發點，為遍布全球數千家的企業夥伴打造一站式差旅管理平台。

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孫嘉明強調，「視企業夥伴如家人」向來是我們的核心服務理念，企業夥伴對我們來說不僅是會員，更是共逐夢想的夥伴，無論是員工差旅或是私人旅遊，我們都歡迎使用平台提供的服務與優惠。我們也同時結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟，共創商機互蒙其利，並將這些優惠直接回饋給企業會員。

長榮航空BizFam具備四大核心優勢，透過手機、平板及電腦多裝置支援，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理的效率；企業可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數可兌換免費機票、艙位升等以及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，為商務旅行帶來更多的附加價值；所有禮遇規劃皆可透過長榮航空BizFam平台，貼心又便利，全面升級差旅體驗。

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