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台股3月大跌 勞動基金前3月盈轉虧

2025/05/02 05:30

三月台股大跌二三五七點，拖累勞動基金今年以來的帳面收益率負○．九四％。（資料照）三月台股大跌二三五七點，拖累勞動基金今年以來的帳面收益率負○．九四％。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕三月全球股市重挫，台股當月累積大跌二三五七點，拖累勞動基金今年以來的績效表現，三月單月大虧一七一六億元，不僅將前兩月獲利全數回吐，累計至三月底止，帳面虧損六四一億元、收益率負○．九四％。

勞動基金運用局昨公告截至今年三月底的基金運用績效。整體勞動基金規模達七兆二三五八億元，因全球金融市場三月震盪走跌，截至三月底帳面虧損六四一億元，直接盈轉虧。

各主要基金表現方面，新制勞退基金規模達四兆七九四六億元，三月帳面虧損一○九○億元，累計前三月虧損三四八．二億元、收益率負○．七四％；舊制勞退基金規模為一兆八○二億元，三月虧損三三九億元，累計前三月虧損一六六．四億元、收益率負一．八八％；勞保基金規模為一兆一二五五億元，三月虧損二九四億元，前三月累計虧損一四三．八億元、收益率負一．四四％。

勞動基金運用局指出，三月全球金融市場因關稅貿易戰議題延燒，加深市場對美國停滯性通膨的預期，投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，進而影響國際金融市場投資氛圍，三月三十一日單日下挫逾九百點，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現。

勞金局強調，雖然基金運用績效短線出現帳面虧損，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近十年平均收益率為六．四一％，國保基金近十年來平均收益率六．八五％，長期投資績效穩健。

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