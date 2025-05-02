老宅延壽 3年砸50億拚500棟

內政部部務會議昨通過「老宅延壽規劃」，針對全國屋齡30年以上、4至6層無結構安全疑慮的整棟老舊建物，提供整建修繕經費補助。（記者徐義平攝）

屋齡逾30年、4～6層無結構安全疑慮建物受惠

〔記者徐義平／台北報導〕為突破人屋雙老的社會安全問題，內政部部務會議昨通過「老宅延壽規劃」，針對全國屋齡三十年以上、四至六層無結構安全疑慮的整棟老舊建物，對於室外的水電、瓦斯管線、外牆立面等進行修繕，以及新增無障礙設施，提供整建修繕經費補助，最小比率為總修繕費用的五成、最高為六十五％，預計三年砸五十億元、目標棟數設定在五百棟，換算每一棟平均補助金額一千萬元。

補助新增無障礙設施 室外管線、外牆修繕

根據最新統計，到去年第四季，全國每一．八一戶房屋就有一戶屋齡超過三十年，再觀察十年來聯徵中心發布二十七年以上老屋的交易占比，二○一五年約二十三％，二○二○年拉高至二十六％，二○二四年更衝高至二十八％，老屋占整體房市買賣比重仍相當高。

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內政部部長劉世芳指出，台灣已進入超高齡社會，加上全國屋齡逾三十年的老屋超過五百萬戶，占整體住宅存量比率過半，為讓高齡長者避免換屋困擾，能直接在宅養老，才會推出該規劃。

該規劃主要以一整棟為一個補助單位，補助修繕項目包括管線更新、建物立面修繕、屋頂防水，以及新增無障礙設備等，預期可帶來兩大好處，一來可延長老宅使用年限，二來可擴大營建內需市場，整體規劃推動時程要等特別預算通過後才能確定。

劉世芳表示，未來老屋修繕執行策略也會一併納入「二○五○淨零碳排」趨勢，避免打掉重建，透過新建築工法、技術與材料進行整建維護，推估可降低六十％至七十％的建築碳排量，以及大量廢棄物所造成的環境負擔碳排。

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