財經青紅燈》租屋族的悲哀

內政部最新2023年住宅需求動向調查，該調查以租金補貼核准戶為主要對象，其中曾遭遇的租屋糾紛前三名，以租金支出無法申報所得扣除的占比最高，第二、三名分別為戶籍無法遷入，以及房東任意調漲房租。（示意圖，中央社資料照）

近來高雄日式飯糰店因爆發房東與租客爭議而鬧上媒體版面，其實多數台灣租屋族長期處於相對弱勢處境，曾有房東三不五時就出現在店門口細數上門顧客人數，一見店家生意好，就以房貸利率調升、稅費增加等各項理由漲租，甚有不肖房東還藉故扣抵租屋族押金，就連知名連鎖企業也難以避免，例如北市東區頂呱呱就曾因租金問題，不得不短暫撤出商圈，最後只能在捷運忠孝復興站旁找到新承租地點。

台灣租屋市場長期不透明是造成租賃市場強凌弱的主因。根據內政部彙整，全台公益房東從2017年的1.66萬戶，到了2023年增至17.33萬戶，7年來雖大增9.4倍，但對比內政部粗估全台租屋族超過80萬戶、甚至達100萬戶，就可看出仍有很大一部分房東是未現身於陽光之下。

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根據內政部最新2023年住宅需求動向調查，該調查以租金補貼核准戶為主要對象，其中曾遭遇的租屋糾紛前三名，以租金支出無法申報所得扣除的占比最高，第二、三名分別為戶籍無法遷入，以及房東任意調漲房租。

探究其背後原因，其中房客若將租金支出報稅扣抵，等於佐證房東的租金收入所得，後續房東則要面臨補稅，但過往大多數房東已習慣不申報租金所得收入，一來是想要避繳所得稅，二來是未來在出售房屋時，交易稅還可適用自住稅率，再少繳一點稅賦。

而任意調漲房租是最讓多數租屋族有冤難伸，若不接受則要另尋租屋處，接受就得負擔更多的居住成本；但相對之下，租屋族若付出更多的房租，房東對於屋況、設備、基本消防設施是否也跟著升級，就得要看房東自己的良心了。（徐義平）

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