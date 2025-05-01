晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》租屋族的悲哀

2025/05/01 05:30

內政部最新2023年住宅需求動向調查，該調查以租金補貼核准戶為主要對象，其中曾遭遇的租屋糾紛前三名，以租金支出無法申報所得扣除的占比最高，第二、三名分別為戶籍無法遷入，以及房東任意調漲房租。（示意圖，中央社資料照）內政部最新2023年住宅需求動向調查，該調查以租金補貼核准戶為主要對象，其中曾遭遇的租屋糾紛前三名，以租金支出無法申報所得扣除的占比最高，第二、三名分別為戶籍無法遷入，以及房東任意調漲房租。（示意圖，中央社資料照）

近來高雄日式飯糰店因爆發房東與租客爭議而鬧上媒體版面，其實多數台灣租屋族長期處於相對弱勢處境，曾有房東三不五時就出現在店門口細數上門顧客人數，一見店家生意好，就以房貸利率調升、稅費增加等各項理由漲租，甚有不肖房東還藉故扣抵租屋族押金，就連知名連鎖企業也難以避免，例如北市東區頂呱呱就曾因租金問題，不得不短暫撤出商圈，最後只能在捷運忠孝復興站旁找到新承租地點。

台灣租屋市場長期不透明是造成租賃市場強凌弱的主因。根據內政部彙整，全台公益房東從2017年的1.66萬戶，到了2023年增至17.33萬戶，7年來雖大增9.4倍，但對比內政部粗估全台租屋族超過80萬戶、甚至達100萬戶，就可看出仍有很大一部分房東是未現身於陽光之下。

根據內政部最新2023年住宅需求動向調查，該調查以租金補貼核准戶為主要對象，其中曾遭遇的租屋糾紛前三名，以租金支出無法申報所得扣除的占比最高，第二、三名分別為戶籍無法遷入，以及房東任意調漲房租。

探究其背後原因，其中房客若將租金支出報稅扣抵，等於佐證房東的租金收入所得，後續房東則要面臨補稅，但過往大多數房東已習慣不申報租金所得收入，一來是想要避繳所得稅，二來是未來在出售房屋時，交易稅還可適用自住稅率，再少繳一點稅賦。

而任意調漲房租是最讓多數租屋族有冤難伸，若不接受則要另尋租屋處，接受就得負擔更多的居住成本；但相對之下，租屋族若付出更多的房租，房東對於屋況、設備、基本消防設施是否也跟著升級，就得要看房東自己的良心了。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財