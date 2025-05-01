盤勢分析》4月下跌460點 台股短線區間震盪

4月加權指數下跌460.87點，收長下影線。但整體4月上市櫃公司融資大幅降低超過千億元，目前技術面、籌碼面及法人態度轉佳，操作建議選股不選市。（資料照，記者廖振輝攝）

台股昨日呈現區間震盪整理格局，盤中一路在平盤上下拉鋸，終場加權指數收在20235.03點，小漲2.4點，成交量略增至2821億元。不過4月加權指數仍下跌460.87點，收長下影線。

三大法人昨同步賣超、合計賣超100億元，其中外資賣超16.3億元、投信賣超1.8億元、自營商賣超81.8億元。外資台指期淨空單減少2636口，累計外資台指期淨空單為22730口。

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群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，整體籌碼面為保守格局，技術面台股W底多方型態不變，短線在台股波動率呈現走低態勢下，台股的拉回仍可樂觀操作。

統一證券表示，4月上市櫃公司融資大幅降低超過千億元，目前技術面、籌碼面及法人態度轉佳，短期有利反彈延續，惟成交量明顯萎縮，壓抑指數上漲動能，操作建議選股不選市。

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘表示，台股經歷1930年以來最驚嚇的關稅政策，導致股市重挫，預期未來關稅存在調降空間，股市評價已先修正。

未來在基本面持穩，6月美債到期壓力結束後，美國下半年有減稅、降息等政策空間，股市有機會再度受惠，故建議投資人操作上不追高殺低，電子和傳產平衡布局。（記者楊雅民）

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