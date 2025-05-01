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第一季獲利速報》台光電Q1營收創高 首度單季賺1個股本

2025/05/01 05:30

日月光昨公布首季財報，目前尚未看到客戶受關稅影響，且首度透露受客戶邀請，評估赴美設廠。（資料照，記者洪友芳攝）日月光昨公布首季財報，目前尚未看到客戶受關稅影響，且首度透露受客戶邀請，評估赴美設廠。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠台光電（2383）受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，首季營收創單季新高，毛利率30.4%、稅後淨利34.7億元也都創下新高，每股稅後盈餘達10.01元，首次達到單季賺一個股本的里程碑。

展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，從AI應用、雲端服務、邊緣運算到低軌衛星，預期都將維持成長動能，全年營運前景可期；為因應市場強勁需求，今年從第2季至第4季，中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，2025年總產能增加20%以上。

日月光第一季EPS1.75元 評估美國設廠

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭日月光投控（3711）昨召開法說會並公布首季財報，日月光指出，目前尚未看到客戶受關稅影響，今年營運展望與資本支出不變，且首度透露受客戶邀請，已積極與客戶討論、評估前往美國設新廠的可行性。

展望第二季，日月光投控表示，以新台幣計，封測業務營收將季增9%至11%，毛利率將季增1.4至1.8個百分點；電子代工服務（EMS）季營收將年減10%。法人估，日月光投控第二季營收將較上季小幅成長約2%-5%。

日月光投控第一季毛利率16.8%，季增0.4個百分點、年增1.1個百分點；稅後盈餘75.54億元，季減19%、年增33%，每股稅後盈餘1.75元。

穩懋首季EPS0.04元 Q2營收拚季增11%

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵廠穩懋（3105）昨公告首季財報，由於產品組合不如上一季、致使毛利率下滑，首季稅後淨利0.16億元，每股稅後盈餘（EPS）0.04元；管理總處總經理陳舜平認為，第二季營收季增約11-14%，同時WiFi PA（功率放大器）成長將最明顯。

針對美國關稅問題，陳舜平解釋，穩懋有多個美系客戶，但只有少數前期開發的非量產產品輸美，營收占比僅個位數，至於關稅是否對終端需求造成衝擊，這點仍須謹慎觀察。

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