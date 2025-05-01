貨運搶運潮暫止 長榮航︰Q3估有海運轉空運效應

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普關稅政策變化難測。長榮航（2618）總經理孫嘉明昨表示，4月初貨運部分有搶運潮，目前已恢復正常，亞洲出口貨量唯一受到影響的是中國，其他各地貨量表現穩定；不排除第2、3季可能出現海運轉空運效應，也就是來不及走海運的返校開學前備貨潮。

孫嘉明說，公司第一季整體營收成長，預期獲利較去年同期好，雖美國祭出對等關稅，但在差旅需求帶動下，6月以前的訂位情況還可以，而暑假訂位則較緩慢，主要是大家都在等關稅談判，預期在較明朗後，旅遊需求會恢復正常。

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客運訂位還OK 暑假較緩慢

貨運部分，孫嘉明指出，4月初有搶運潮，目前已恢復正常，亞洲出口貨量唯一受到影響的是中國，其他各地貨量則穩定；由於美國5月初開始取消小額包裹免稅政策，可能會影響電商生意，但電商也積極調整中。長榮航目前多數簽約客戶都沒有取消、減班，公司會調整貨機航班、航點來因應變化。

孫嘉明指出，目前美國不少零售通路貨架都快空了，或許第2、3季，加上返校開學前備貨，空運反而會出現擁擠情形，但實際仍需密切觀察。

SCFI運價續跌

美西線逆勢漲6.11%

因應中國五一長假，最新一期上海集裝箱出口運價指數SCFI昨（30）日出爐，指數下跌6.91點至1340.93點，週跌幅0.51%。四大主要航線中遠東到歐洲線下跌，遠東到美國線上漲。

根據最新運價，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1200美元，較前一期下跌60美元，週跌幅4.76%；遠東到地中海運價每TEU為2089美元，較前一期下跌40美元，跌幅1.87%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2272美元，較前一期上漲131美元，漲幅6.11%；遠東到美東每FEU為3283美元，較前一期上漲26美元，漲幅0.79%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU與前一期相比下跌16美元，來到438美元，跌幅3.52%。

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