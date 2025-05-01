美關稅衝擊》聯發科︰未見訂單調整 暫難提供全年展望

IC設計龍頭聯發科昨召開法說會，因應美國關稅衝擊，執行長蔡力行表示，目前客戶並沒有重大的訂單調整，預期第二季營收與上季持平，下半年需求仍具有不確定性，因此無法提出全年展望預測。（中央社資料照）

〔記者卓怡君、方韋傑／綜合報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）、電源龍頭台達電（2308）昨日皆召開法說會，面對美國關稅戰衝擊，聯發科執行長蔡力行表示，儘管市場有不確定性，或許因為較長的生產週期，目前客戶並沒有重大的訂單調整，預期第二季營收與上季持平，然而，下半年需求仍具有不確定性，因此無法提出全年展望預測，但對全年仍抱持正向看法。

蔡力行︰

美國營收僅1成 影響不大

美國關稅大戰令全球供應鏈陷入混亂，蔡力行昨於法說會一開場就先說明近來市場環境，蔡力行表示，近期不斷變化的關稅狀況，已給所有市場帶來不確定性。就短期而言，隨著貿易談判陸續展開，將密切觀察其對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴和客戶合作，以應對這些不確定性，同時，也仔細監控庫存；聯發科出口美國的營收比重約10%，關稅影響相對有限，但需密切觀察對全球、中國、日、韓等市場影響。

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聯發科預估，第二季營收以美金對台幣匯率1比32.5元計算，將介於1472億元至1594億元，較上季減少4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%，營業毛利率預估為47%±1.5%。

針對第二季營運，聯發科指出，受惠客戶對天璣9400+和天璣8000系列AI晶片導入增加，預期旗艦和高階系列產品的營收將較上季成長，但主流和入門系列需求放緩，預計整體手機相關營收與上季約略持平或下降，智慧裝置平台第二季營收優於上季，車用營收可望逐季增長。

聯發科營業毛利率為48.1%，季減0.4個百分點，年減4.3個百分點，營業利益300.53億元，季增40.4%，年減6.6%，每股稅後盈餘為18.43元。

台達電︰

泰加關稅也比美國製造划算

台達電董事長鄭平昨則表示，美國對等關稅缺乏理性，短期內一變再變，台達電不會為了無法預測的關稅政策更動中長期的布局方向，就算集團大力布局的泰國被徵收3、4成的稅金，也還是比「美國製造」更加划算。

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