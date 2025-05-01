阻假外資割韭菜 金管會全面抽查券商

為阻假外資割韭菜，金管會昨表示，五月起將全面啟動調查，全體券商大約四○○個分公司，所有據點都會列入盤查範圍。（資料照）

五月起啟動調查約四百家分公司

〔記者王孟倫／台北報導〕台資轉道海外第三地冒充「假外資」，不僅插旗台股公司經營權，更透過外資帳戶涉及炒作股票、收割散戶。金管會昨表示，五月起將全面啟動調查，全體券商大約四○○個分公司，所有據點都會列入盤查範圍，將發動證期局、證交所、櫃買中心等一起進行調查。

民進黨立委郭國文昨在立法院質詢指出，市場傳言，有隔日沖大戶在海外第三地、多是避稅天堂，例如英屬開曼群島、維京群島等註冊地的外商公司，疑似台資假冒境外資金，回台操弄市場，製造海外「斷點」，造成查緝困難重重。

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據傳，這些隔日沖大戶是勾結本土券商與多個外資券商互相買賣作量，也會與國內某些不肖的投顧分析師勾結，利用其廣大會員群眾來出貨，某知名券商的台北分公司就是這些人的進出大本營。

證期局局長張振山表示，過去當沖的交易量占大盤交易量比例約在三成多，今年已經降到三十二％，較去年的三十六％低；每年的五、六月時值股東會旺季，也是上市上櫃公司改選的密集時間，市場上也常傳出有外資透過股市的進出，意圖來影響改選。

他指出，過去就常傳出台商假冒成外資身分，買賣交易股票，金管會將在五月抽查全體券商全台四○○多個分公司，鎖定外資炒股、介入上市櫃公司經營權等二大面向做盤查。

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