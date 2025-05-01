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超高齡台灣 醫護長照薪情最佳

2025/05/01 05:30

根據勞動部一一一至一一三年的「初任人員薪資統計」，在高齡化趨勢下，大學畢業新鮮人最高薪的行業，早已由「醫療保健及社會工作服務業」取代「製造業」。（資料照）根據勞動部一一一至一一三年的「初任人員薪資統計」，在高齡化趨勢下，大學畢業新鮮人最高薪的行業，早已由「醫療保健及社會工作服務業」取代「製造業」。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部一一一至一一三年的「初任人員薪資統計」，在高齡化趨勢下，大學畢業新鮮人最高薪的行業，早已由「醫療保健及社會工作服務業」取代「製造業」；一般稱為「醫護」及「長照」的行業，更以月均薪四萬元持續蟬聯大學畢業起薪最高行業，其次仍是「金融及保險業」三．八萬元。

大學畢業平均起薪四萬

畢業求職旺季將至，社會新鮮人求職行業不同，起薪也有很大落差。勞動部分析顯示，一一三年的職場新鮮人中，逾七成有大學學歷，求職三大高薪行業依序為「醫療保健及社會工作服務業」，平均起薪四萬元；「金融及保險業」月薪三．八萬元；「出版影音及資通訊業」及「教育業」，月薪三．五萬元。

最低薪的是「批發及零售業」，平均起薪僅三．一萬元；支援服務業、營建工程業、住宿及餐飲業平均起薪三．二萬元。相較高薪行業，月均薪高低差距達九○○○元。

勞動部官員分析，此項調查是鎖定「受僱」新鮮人，因此包括受僱於醫療院所的醫師、護理人員，以及受僱長照機構、老人之家、養護中心的居服員，都列入「醫療保健及社會工作服務業」統計。

隨著高齡化加劇，近三年「高薪排行榜」行業別有明顯消長。一一一年新鮮人最高薪是「製造業」的平均月薪四萬元，但一一二年卻以三．二萬元掉出前三名，一一三年則以三．四萬元排名第四；相反的，一一一年僅排名第五的醫護長照人員，自一一二年起逆勢竄升至第一，今年更以四萬元蟬聯榜首。

但若新鮮人擁有碩士學歷，投身製造業還是可有傲人高薪。資料顯示，研究所學歷一一三年月均薪以「出版影音及資通訊業」的五．九萬元最高，「製造業」薪資五．八萬元次之，且與第三名的「金融及保險業」四．八萬元，有著萬元的落差。

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