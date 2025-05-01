缺工爭搶新鮮人 領基本薪首度跌破2成

勞動部調查，去年首度踏入職場的新鮮人，平均月薪為三．七萬元、年增六．四％；圖為青年就業博覽會。（資料照）

勞動部調查 去年初任人員月薪平均3.7萬元 年增6.4％

〔記者李靚慧／台北報導〕今天是五一勞動節，勞動部昨公布「一一三年初任人員薪資統計」，當年首度踏入職場的新鮮人，平均月薪為三．七萬元、年增六．四％，其中大學畢業生三．四萬元、研究所五．二萬元，而薪資中位數為三．三萬元。值得注意的是，受到各行業缺工影響，雖仍有十八．七％的新鮮人僅領「基本工資（二萬七四七○元）」，但已是統計以來首度跌破二成。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高中以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，每年編算畢業生初入職場的受僱全時薪資統計，也就是當年社會新鮮人第一份「全職」工作的起薪。

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受少子化、畢業生人數減少影響，一一三年職場新鮮人數十四．七萬人，較一一二年減少九千人（五．三％），男性占四十五．七％、女性占五十四．三％。七十一．七％新鮮人擁有大學學歷，研究所畢業約十九．五％次之；新鮮人中五十．九％選擇至中小企業任職，另四十九．一％至大企業工作。

研究所畢業起薪五．二萬元 是大學畢業一．五倍

新鮮人最偏好哪些行業？根據統計，一一三年以任職製造業近二成（十九．六％）最多，批發及零售業十七％次之，醫療保健及社會工作服務業十一．七％居第三；與一一二年相比，製造業占比上升一．二個百分點，批發及零售業下降一．四個百分點，變化最顯著，住宿及餐飲業也下降○．六個百分點。

統計顯示，雖然新鮮人起薪逐年上升，一一三年平均已達三．七萬元、年增六．四％，但「學歷」影響起薪甚鉅，大學畢業新鮮人平均僅三．四萬元，研究所起薪可達五．二萬元，是大學畢業一．五倍。

「性別」因素也持續影響起薪。一一三年女性新鮮人薪資平均僅是男性的九十一．三％，也就是性別薪資差距達八．七％；若是研究生，男女薪資差距更高達十一．八％。

受各行業缺工影響，去年職場新鮮人起薪僅領到基本工資（二萬七四七○元）的比率持續下降，僅占十八．七％，較一一二年減少四．七個百分點，也是一一○年開始統計以來，首度跌破二成。

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