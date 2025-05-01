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限空令喊停2條件 談判進度與經濟參數

2025/05/01 05:30

金管會主委彭金隆強調，將視關稅談判結果與經濟參數改變，再來決定何時喊停限空令。（記者廖振輝攝）金管會主委彭金隆強調，將視關稅談判結果與經濟參數改變，再來決定何時喊停限空令。（記者廖振輝攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為因應川普關稅對金融市場衝擊，金管會祭出史上最嚴「限空令」；金管會主委彭金隆昨赴立法院財委會備詢時強調，將視關稅談判結果與經濟參數改變，再來決定何時喊停限空令。

台股已重回兩萬點之上，民進黨立委吳秉叡質詢提問，限空令還有執行下去的必要嗎？彭金隆回應，很多狀況仍是高度不確定、可預測度低，需更長時間來觀察；儘管最近台灣資本市場隨著國際消息平穩而止跌，但金管會仍將持續執行限空令，之後再滾動觀察。

國民黨立委賴士葆詢問，是否贊成國安基金擴大規模？彭金隆說，現在的市場規模，已遠超過國安基金成立之初，基於安定市場信心的角度，支持國安基金擴大規模。

立委也擔心，是否有對持有鉅額美元資產的金控或壽險業進行壓力測試？銀行局長童政彰表示，今年七、八月將對本國銀行進行壓力測試，設定相關的經濟參數，例如經濟成長率、失業率等，來測試本國銀行能否過關。

童政彰說，國銀每年會做一次自我壓力測試、每兩年做一次公版壓力測試，今年參數已相應調整，例如關稅戰就會影響到物價、通膨、房價等因素，在輕微與嚴重等情境下，相關因子參數都會有調整。

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