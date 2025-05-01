中對美嘴硬手軟 蓋牌貿易流量

知情人士透露，中國已列出可豁免125％關稅的美國產品清單，並私下通知企業有關政策。（路透資料照）

私下告知企業 對美豁免清單

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中大打關稅戰，美國對中國的關稅已增至一四五％，中國也祭出一二五％報復性關稅。美國總統川普在四月二十九日就職百日的慶祝活動中說，中國可能會「吞下這些關稅」；中國外交部同日則於社群媒體上發布「不跪」影片，暗示不會在關稅戰中退縮。但知情人士透露，中國已列出可豁免一二五％關稅的美國產品清單，並私下通知企業有關政策。

4月製造業PMI 墜榮枯線下

中國國家統計局公布四月製造業採購經理人指數（PMI）僅四十九，較三月下跌一．五，打破連續兩個月回升的趨勢，且墜至景氣榮枯線以下；其中，新出口訂單指數從三月的四十九降至四十四．七，創二○二二年十二月以來最低，顯示關稅戰已衝擊到中國製造業。

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另，自美國宣布對等關稅以來，中國企業即削減對美出口；中國交通部每週一通常會發布貿易流量統計，但其官網截至週三上午十一時仍未發布相關數據，為今年首見。

川普在就職百日的慶祝活動上強調將兌現各項政策承諾，並反駁對中國輸美商品徵收關稅恐推升消費者成本的擔憂，認為中國可能吞下這些關稅；對美國對中國加徵高額關稅「基本上等於禁運」的問題，他說「那很好，他們活該」，但又表示與中國的貿易協議即將達成。

中國外交部則在微博和Ｘ等社群媒體發布中英文版「不跪」影片，譴責川普對中國以外貿易夥伴暫緩實施對等關稅等做法，稱此舉旨在脅迫他國限制與中國經貿合作，呼籲其他國家頂住壓力，並說「向霸權低頭就如同飲鴆止渴」，暗示中國不會在與美國的貿易戰中退縮。

但路透報導，知情人士透露，中國已列出可豁免一二五％關稅的美國產品清單，包括乙烷以及上週公布的製藥、飛機引擎和半導體領域的部分產品，並私下通知企業有關政策；這種低調的做法使北京當局能夠公開展現強硬立場，同時私下採取實際步驟做出讓步。

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