避免疊加鋼鋁稅 川普擬調整汽車、零件關稅

避免疊加其他關稅，川普政府最快29日宣布修改進口汽車及零件關稅，讓車企加速將產線遷回美國。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕川普政府表示，計畫最快在二十九日宣布措施，減輕四月初生效的二十五％關稅對進口汽車和零件的影響，以讓汽車製造商有更多時間將生產遷回美國。

白宮發言人表示，對進口汽車及零件徵收二十五％的關稅仍將維持不變，但這些關稅將會進行修改，使其不會與其他關稅（例如鋼鋁關稅）「疊加」；汽車製造商無需在汽車和零件關稅之外，再為這些廣泛用於汽車的金屬繳納關稅。

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另補貼進口零件稅金

此外，汽車製造商還能從進口零件的關稅成本獲得部分補償，第一年的補償金額最高可達新車價值的三．七五％，第二年補償金額將降至車價的二．五％，然後逐步取消。川普將在二十九日晚間出席底特律舉行的就職百日慶祝活動時宣布上述行動。

川普對進口汽車徵收二十五％關稅於四月三日生效，對汽車零件徵收二十五％關稅將於五月三日生效。

美國商務部長盧特尼克發布聲明表示：「這是總統貿易政策的一次重大勝利，它獎勵那些已在國內生產的公司，同時也為承諾在美國投資和擴大國內生產的製造商提供過渡期。」

但即使有這些調整，美國對進口汽車和零件仍將徵收高額關稅，這將導致新車和二手車價格上漲數千美元，並增加維修和保險費用。

通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）表示：「我們認為以總統為首的團隊正在幫助通用汽車營造公平競爭環境，並使我們能夠加大對美國經濟的投資力道，我們讚賞總統及其政府進行的成效對話，並期待繼續合作。」

減輕汽車關稅的衝擊，是川普在貿易政策方面的最新一次讓步，背景是先前市場發生了動盪，相關受影響企業和國家進行大力遊說。川普四月九日也宣布對等關稅延後九十天實施。

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