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2023年國富毛額增3.18％ 平均每戶淨值1889萬

2025/04/30 05:30

川普關稅帶動提前拉貨潮，近來出口表現遠優於預期，主計總處今日將公布第一季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於第一季出口優於預期，預料第一季GDP可望上修。（中央社資料照）川普關稅帶動提前拉貨潮，近來出口表現遠優於預期，主計總處今日將公布第一季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於第一季出口優於預期，預料第一季GDP可望上修。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布二○二三年底國富毛額三二○．四八兆元、年增三．一八％，國富淨額二五二．八二兆元、年增二．三五％，增幅縮小，主因當年經濟成長放緩，影響民間投資。各部門中，家庭部門平均每戶淨值一八八九萬元、續創新高，年增一一六萬元，主因台股上漲近二成七，加上升息效應，帶動有價證券及存款增值。

主計總處昨公布2023年底國富毛額320.48兆元，台股該年上漲近二成七，帶動有價證券及存款增值。（中央社示意圖）主計總處昨公布2023年底國富毛額320.48兆元，台股該年上漲近二成七，帶動有價證券及存款增值。（中央社示意圖）

台股多頭 帶動有價證券及存款增值

「國富統計」為一國各經濟部門擁有的資產總值，包括家庭、非營利團體、企業及政府等。二○二三年國富毛額三二○．四八兆元、年增九．八九兆元，非金融性資產毛額二六六．一九兆元、占八十三．○六％，其中生產性資產一三七．五四兆元、年增六．六九兆元，主因前瞻基礎建設及公營事業持續投入，加上半導體先進製程帶動投資；各資產中，以房屋及營建工程增三．八三兆元最多，運輸工具增幅七．八三％最顯著。

另，非生產性資產毛額一二八．六五兆元、年增三．○五兆元，「生產性資產」已連續三年超過「非生產性資產」。至於金融性資產淨值為五十四．二九兆元、僅年增○．一五兆元，其中國內銀行與投信基金雖增持國外證券，但外資持有台股市值提高，金融性資產與負債相抵。

各部門中，家庭部門淨值（土地按市價重評價）一七二．二四兆元、年增十三．二九兆元，其中房地產五十二．五三兆元最多，有價證券三十一．一兆元、年增近二成四，人壽保險準備及退休基金準備三十七．五二兆元、定期存款及外匯存款二十一．六七兆元，分別增四．六％及九％。另，家庭部門負債二十二．一兆元、年增一．三三兆元，其中貸款為二十一．四五兆元。

二○二三年家庭部門平均每戶淨值為一八八九萬元、年增一一六萬元，其中房地產五七六萬元、增四萬元，有價證券三四一萬元、增六十一萬元，定期存款及外匯存款二三八萬元、增十六萬元。平均每戶國內金融性負債則為二四二萬元、增十一萬元，主因房貸增加。

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