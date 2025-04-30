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IMF認證︰台灣人均GDP 明年起超越南韓

2025/04/30 05:30

國際貨幣基金（IMF）4月22日公布最新「世界經濟展望」報告，調降南韓的中長期經濟成長預估，並預測南韓2026年的人均GDP（國內生產毛額）將首度被台灣超越，這將是24年來台灣人均GDP再次超越南韓。（歐新社檔案照）國際貨幣基金（IMF）4月22日公布最新「世界經濟展望」報告，調降南韓的中長期經濟成長預估，並預測南韓2026年的人均GDP（國內生產毛額）將首度被台灣超越，這將是24年來台灣人均GDP再次超越南韓。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓媒體《BusinessKorea》報導，國際貨幣基金（IMF）四月二十二日公布最新「世界經濟展望」報告，調降南韓的中長期經濟成長預估，並預測南韓二○二六年的人均GDP（國內生產毛額）將首度被台灣超越，而且將持續低於台灣。

預估2026年台灣人均GDP36319美元 南韓僅35880美元

報告預估，今年南韓人均GDP為三萬四六四二美元，比二○二四年的三萬六一二九美元下降四．一％；而在去年十月，IMF預估今年南韓人均GDP為三萬七六七五美元，才六個月時間預測數字就猛降八％。

近24年後台灣人均GDP再次超越南韓

IMF也預測，二○二六年南韓的人均GDP將被台灣超越。根據IMF最新預測，二○二六年南韓人均GDP為三萬五八八○美元，台灣為三萬六三一九美元。南韓人均GDP在二○○一年首度超越台灣，但二○○二年再度落後，自二○○三年重新領先後，就一直維持超前。若依IMF的預測，這將是二十四年來首度被台灣超越。

IMF進一步預測，南韓人均GDP落後台灣的情況將持續下去。二○二七年南韓人均GDP將達三萬七三六七美元，台灣為三萬八○七六美元；二○二八年南韓為三萬八五五○美元，台灣為三萬九四五二美元。

IMF的預測是基於南韓未來經濟成長率將落後台灣。IMF在「世界經濟展望」報告中預測，今年南韓經濟成長預估為一％，二○二六年為一．四％，而台灣分別為二．九％和二．五％。

產業競爭力降 南韓陷低成長陷阱

延世大學經濟學名譽教授金正植（音譯）表示，韓元疲軟反映了南韓產業競爭力減弱，如果不培育新興產業，改善就業市場等痛苦的改革，南韓將很難擺脫低成長陷阱。

野村控股分析師朴正宇（音譯）表示，就像日本被南韓超越後，就一直落後，「我們也要有所警覺，未來有可能一直落後台灣」。

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