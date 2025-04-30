5/17後零核電 卓：2032年前供電足夠

核三廠二號機將於五月十七日除役，行政院長卓榮泰表示，到二○三二年以前，發電量都足以支撐國內所有產業。（台電提供）

〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕核三廠二號機將於五月十七日除役，台灣正式邁入非核家園，外界憂心核電歸零後，民生電價與能源配比等議題。對此，行政院長卓榮泰昨在立院受訪表示，照目前估算都在安全狀況，也有新的發電機組會加入，供電是無虞的；到二○三二年以前，發電量都足以支撐國內所有產業，以及因應AI高科技發展所需要的發電量，請國人安心。

卓榮泰指出，目前發電的備轉容量率還有十五％以上，且根據經濟部、台電估算，核三廠二號機除役後，減少的備轉容量率約三％左右；根據今年尖峰用電評估，可以維持在白天十％、夜間七％的備轉容量率，都是在安全的狀況。

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此外，今年還會有高雄興達、森霸及大潭電廠等新機組陸續加入發電，供電量足以彌補核三廠二號機除役的發電量。

卓榮泰強調，政府會持續依照賴清德總統揭示的，進行二次能源轉型，繼續發展多元綠能，透過深度節能、科技儲能，加強安全電網韌性，甚至到二○三二年以前，發電量就足以支撐國內所有產業，以及因應AI高科技發展所需要的發電量。

經濟部長郭智輝受訪則指出，若五月十七日停止核能發電，台灣大部分電力確實要由火力發電處理，不過火力發電來源大多為低碳天然氣、無碳綠能，對空氣品質不會有所影響。

郭智輝也強調，我國十一月再生能源發電占比預計達到二十％，二○三○年時希望朝向占比三十％努力。

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