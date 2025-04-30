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關稅、電價雙頭燒 工商團體挺撥補

2025/04/30 05:30

工商界強調，關稅變局帶來極大的不確定因素，期望電價不要大幅波動，撥補改善台電財務更急需朝野協商快點達成共識。（資料照）工商界強調，關稅變局帶來極大的不確定因素，期望電價不要大幅波動，撥補改善台電財務更急需朝野協商快點達成共識。（資料照）

〔記者廖家寧、謝君臨／台北報導〕因應美國關稅衝擊，行政院提出規模四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中包括一○○○億元撥補台電；工商界普遍支持，強調關稅變局帶來極大的不確定因素，期望電價不要大幅波動，撥補改善台電財務更急需朝野協商快點達成共識。

工商協進會理事長吳東亮表示，台電因發電成本飆漲導致虧損，然而撥補預算遇到阻礙，若未來導致電價須上漲，將牽動工業與民生用電成本壓力。

中小企業協會理事長李育家認為，台電虧損是因為近年來能源成本高漲，台電承擔通膨「消波塊」的政策任務，在穩定民生的前提下，無法讓電價充分反映發電成本；他支持政院千億元撥補台電，盼朝野理性溝通，讓台電度過財務難關。他說，若台電因未獲撥補而不得不漲電價，一旦關稅海嘯襲來，勢將加重經濟壓力，對國內產業營運更是雪上加霜。

商總理事長許舒博坦言，對台電撥補案能否順利通過抱持悲觀態度，現今朝野氣氛對立，預估特別條例草案中除關稅因應措施外，其餘要通過都有很大困難，只能靜觀大罷免後的局勢。

對藍白立委對於特別條例納入撥補台電一千億元有疑慮，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調：「台電是國家的台電，台電不是民進黨的台電。」她說，撥補台電、穩定電價是產業界共同心聲，盼藍白理性對話後全力支持。

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