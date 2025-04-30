核電治百病？ 台電破產全民埋單

假如台電面臨破產壓力，不得不反映成本到電價，全國逾1400萬的住宅用戶、小商家及製造業，理應找國民黨討回公道。（資料照）

記者林菁樺／特稿

今年三月底，電價審議委員會以「考量國際關稅變化」為由暫緩調漲電價，可說是預應了四月初川普一連串關稅新政，但卻加重了台電財務負擔。國民黨一邊痛罵台電調整電價，另一邊又高舉「核電治百病」旗幟、硬擋台電改善財務；假如台電面臨破產壓力，不得不反映成本到電價，全國逾一四○○萬的住宅用戶、小商家及製造業，理應找國民黨討回公道。

總統賴清德、行政院長卓榮泰到經濟部長郭智輝等，近來都因川普關稅不分假日展開產業傾聽之旅，有南部業者請命，希望夏月電價能暫緩或延後實施，當場獲得藍委響應支持；當然，台電若「財務健全」，沒有理由不暫緩夏月電價，關鍵是台電已自身難保，就算國營事業得背負政策任務，巧婦也難為無米之炊。

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撥補一砍再砍 台電難為無米之炊

台電試算後，若今年夏月電價取消，虧損要再加七○○億元，台電實在無力承擔；台電負債比已高達九十三％、每年利息支出超過三○○億元，未來恐怕越來越難舉債。在野黨只在乎騙選票、真心在乎選民嗎？

為了避免台電面臨資不抵債破產局面，二○二四年中央政府追加預算案一千億元，二○二五年中央政府總預算案再追加一千億元，全數遭到在野黨封殺；行政院只能在「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，再編列千億元撥補台電，因供電穩定當然事關經濟社會安全韌性，但看來這次在野黨還是堅持擋關。

在野黨無視台電破產危機，所持理由無非是「核電治百病」。一再跳針的舉例，稱天然氣發電成本每度電三元、核能發電成本每度電僅一．八七元，卻忽視核電因早年建廠費用已攤提完畢、未來後端處置變數卻難以預測；且經濟部也一再以數據澄清，台電虧損主因是國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本導致，核電占比高或低皆會造成台電成本壓力。如此「竹篙湊菜刀」的在野黨，被罷免也只是剛好而已。

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