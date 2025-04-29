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財經青紅燈》益航為何要遮遮掩掩？

2025/04/29 05:30

益航24日當天董事會，就已經通過要處分確定比例的大洋-KY持股，但卻不在重大訊息上揭露，被證交所發現才更正重新上傳。（取自官網）益航24日當天董事會，就已經通過要處分確定比例的大洋-KY持股，但卻不在重大訊息上揭露，被證交所發現才更正重新上傳。（取自官網）

上週四（24日）暫停交易的益航（2601），當天下午4︰30召開記者會，宣布處分其轉投資的百貨業大洋-KY（5907），記者會過程相當順利，也沒有記者發問，不過最後證交所的管區問了一個問題，請問此案獨董有反對意見嗎？

益航的發言人則回應，董事會前的審計委員會獨董有較多保留意見，但後來在董事會上，經過溝通，董事會是全部同意的。不過隔天，證交所卻火速開罰益航10萬元，原因是益航在24日發布之重大訊息內容顯有錯誤，證交所當天並要求益航重新發布重大訊息。

事實上，益航24日當天董事會，就已經通過要處分確定比例的大洋-KY持股，但卻不在重大訊息上揭露，被證交所發現才更正重新上傳；結果益航加上子公司打算處分大洋-KY持股38%，若處分完畢對大洋-KY持股將降至18%左右，只是這件事，益航為何要遮遮掩掩？

原來，益航持股大洋-KY的每股成本平均是10幾元，雖然大洋-KY去年底每股淨值仍有24元，但大洋-KY已連虧5年，5年來每股累計虧損超過18元，導致其股價剩下不到8元，所以益航有可能用高於自己持股成本賣出大洋-KY這38%持股嗎？一旦低於市價賣出，益航將認列一大筆損失，可能就是益航遮遮掩掩的原因。

大洋-KY在2012年掛牌上市，但掛牌當月就是其股價最高點127元，這家主要據點都在中國的百貨公司曾經風光一時，益航合併報表內幾乎所有營收都曾是大洋-KY貢獻，但現在大洋-KY年營收不到高峰時的3成，而原本大洋-KY被益航切割上市時就充滿「重複上市」的疑問，如今益航想斷尾切割，實在令人不勝唏噓！（陳永吉）

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