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欣興楊梅新廠產能 年底滿載

2025/04/29 05:30

欣興董事長曾子章看好高階ABF載板景氣強勁復甦。（記者卓怡君攝）欣興董事長曾子章看好高階ABF載板景氣強勁復甦。（記者卓怡君攝）

高階ABF載板強勁復甦

〔記者卓怡君／台北報導〕AI（人工智慧）應用持續發展，IC載板龍頭欣興（3037）台灣楊梅與光復兩大新廠鎖定高階ABF載板，今年營運明顯增溫，欣興董事長曾子章表示，今年高階ABF載板景氣強勁復甦，楊梅新廠下半年加入多家AI相關CoWoS先進封裝新客戶，年底產能有望滿載，光復新廠產能也進一步放大，兩家新廠有望開始獲利。

面對美國總統川普的關稅大刀，曾子章表示，欣興直接出口銷售到美國的比重不到2%，目前各家客戶的訂單預測尚未改變，但必須先做好心理準備以因應未來變化，需持續觀察關稅最後發展，到了6至7月會更加明朗，若關稅紛擾不再加劇，IC載板明年景氣很樂觀，將迎來好年，成長更為強勁。

曾子章指出，楊梅廠是最先進與高階的PCB工廠，導入無人車與自動機器手臂等高度自動化設備，楊梅廠是為國際大客戶量身訂做，現在該客戶同意可把產能撥給其他同業使用，下半年多家新客戶加入後，可大舉放量，年底挑戰產能滿載，開始獲利；至於光復廠有望第二季提早達成獲利，目前月產能為3000片，年底可拉到4000片。

欣興工廠遍布台灣、中國、泰國、日本、德國等地，曾子章表示，泰國廠預計今年下半年量產，生產高階PCB、HDI板，終端產品包括遊戲機和低軌衛星等；去年欣興營收61%來自載板，其中50%為高階載板，隨著楊梅廠與光復廠的高階載板放量，有助進一步拉高整體平均單價（ASP）與獲利。

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