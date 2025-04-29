晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅之後—產業應變論壇》台船董事長黃正弘︰推AI智慧船廠 強化價值競爭力

2025/04/29 05:30

台船董事長黃正弘昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）台船董事長黃正弘昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船董事長黃正弘昨出席本報論壇指出，台船將建置AI智慧船廠，未來將成功經驗轉移到國外，爭取中國船舶外流訂單，同時也要強化設計能量，積極發展雙燃料船舶、電力船、無人船等，取得技術領先，價值出來，價格就不是問題。

成功經驗轉移國外 爭取中國外流訂單

黃正弘指出，對等關稅對台船無立即影響，但預期後續相關設備、原物料可能漲價，增加造船成本，且供貨不確定性恐延誤交船，衍生罰責將增加負擔。而關稅實施後，運載貨量減少、新船訂單也會減少，後續影響須持續觀察。

他表示，美國要求中國籍船舶停靠美國港口需繳交一五○萬美元港口費，這對造船業有很大影響，目前中國造船市占率近六十％，韓國三十％，日本小於十％，台灣○．五％；未來若中國外流三十％，韓國將是最大受益者，而台船會建置AI智慧化船廠，爭取訂單。

他指出，台船目前擴廠機會不大，且造船成本較高，須引進AI、走向智慧化，建置智慧化船廠後，可移植國外，增加造船產能。

黃正弘表示，台船造船成本較高，不能以價格競爭，就要以價值去競爭，包括強化設計能量，積極打造雙燃料船舶、電力船、無人船等，取得技術領先、價值出來下，價格就不是問題。

他說。目前美國船廠以建造軍工為主，商船占比僅○．二％，比台船少，落到此境地，是美國不注重造船業。台船曾提出船舶產業政策，希望政府透過稅賦、減少靠港費等優惠，鼓勵航商在國內造船，並獎勵下游廠商投入造船業，整個產業串連起來，台灣造船業一定茁壯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財