對等關稅之後—產業應變論壇》台船董事長黃正弘︰推AI智慧船廠 強化價值競爭力

台船董事長黃正弘昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船董事長黃正弘昨出席本報論壇指出，台船將建置AI智慧船廠，未來將成功經驗轉移到國外，爭取中國船舶外流訂單，同時也要強化設計能量，積極發展雙燃料船舶、電力船、無人船等，取得技術領先，價值出來，價格就不是問題。

成功經驗轉移國外 爭取中國外流訂單

黃正弘指出，對等關稅對台船無立即影響，但預期後續相關設備、原物料可能漲價，增加造船成本，且供貨不確定性恐延誤交船，衍生罰責將增加負擔。而關稅實施後，運載貨量減少、新船訂單也會減少，後續影響須持續觀察。

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他表示，美國要求中國籍船舶停靠美國港口需繳交一五○萬美元港口費，這對造船業有很大影響，目前中國造船市占率近六十％，韓國三十％，日本小於十％，台灣○．五％；未來若中國外流三十％，韓國將是最大受益者，而台船會建置AI智慧化船廠，爭取訂單。

他指出，台船目前擴廠機會不大，且造船成本較高，須引進AI、走向智慧化，建置智慧化船廠後，可移植國外，增加造船產能。

黃正弘表示，台船造船成本較高，不能以價格競爭，就要以價值去競爭，包括強化設計能量，積極打造雙燃料船舶、電力船、無人船等，取得技術領先、價值出來下，價格就不是問題。

他說。目前美國船廠以建造軍工為主，商船占比僅○．二％，比台船少，落到此境地，是美國不注重造船業。台船曾提出船舶產業政策，希望政府透過稅賦、減少靠港費等優惠，鼓勵航商在國內造船，並獎勵下游廠商投入造船業，整個產業串連起來，台灣造船業一定茁壯。

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