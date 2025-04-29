晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅之後—產業應變論壇》中鋼董事長黃建智︰防中貨洗產地 鼓勵綠色鋼材

2025/04/29 05:30

中鋼董事長黃建智昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）中鋼董事長黃建智昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼董事長黃建智昨出席本報「產業應變論壇」時指出，台灣鋼鐵進口零關稅，「鋼鐵業不怕競爭，只怕不公平競爭」，關稅對中鋼直接影響低，但中鋼多達六一八家下游客戶會有間接的影響，產業降低中國色彩迫在眉睫，對政府拋出防中貨洗產地、鼓勵綠色鋼材等四大建議。

黃建智表示，美國是全球最大鋼鐵進口國，去年進口二六○○萬噸，二三二條款豁免就占一二○○萬噸，歐盟、日、韓為銷美前三大，川普宣布無豁免後，「台灣恢復到平等地位，對我們不一定不好」。

他提到，台灣受二三二條款與其他關稅合計約三十五％，但中國稅率最少七十％，下游第二季訂單增加。中鋼也調查六一八家客戶，絕大部分反映美國客戶觀望、希望降價或共同分擔與停止出貨等。

他分析，鋼鐵占台灣輸美約四％，去年一五七萬噸中，母材七十三萬噸，下游如螺絲、鋼管等約八十多萬噸，直接間接影響到中鋼客戶。對等關稅暫緩到七月初，預料第三季是鋼鐵業今年風險最大、甚至是最差的一季。

黃建智指出，美國對東南亞國家拉高稅率，就是要阻斷洗產地。他拋出四大建議，首先強化產業保護，防止紅色供應鏈、降低中國繞道，東南亞材料也帶有紅色供應鏈、資金，建議政府注意「事前嚴防、事中嚴審、事後嚴懲」。

提升產品附加價值

另，擴大內需、彈性配套措施、優化供應鏈支持等。台灣要盡量挖掘內需，因應碳費應鼓勵採用綠色鋼材、低碳鋼材。未來競爭更激烈，要以提升附加價值為主，「沒有轉型，永遠只有轉移」，這是台灣鋼鐵業要走的路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財