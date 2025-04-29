對等關稅之後—產業應變論壇》中鋼董事長黃建智︰防中貨洗產地 鼓勵綠色鋼材

中鋼董事長黃建智昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼董事長黃建智昨出席本報「產業應變論壇」時指出，台灣鋼鐵進口零關稅，「鋼鐵業不怕競爭，只怕不公平競爭」，關稅對中鋼直接影響低，但中鋼多達六一八家下游客戶會有間接的影響，產業降低中國色彩迫在眉睫，對政府拋出防中貨洗產地、鼓勵綠色鋼材等四大建議。

黃建智表示，美國是全球最大鋼鐵進口國，去年進口二六○○萬噸，二三二條款豁免就占一二○○萬噸，歐盟、日、韓為銷美前三大，川普宣布無豁免後，「台灣恢復到平等地位，對我們不一定不好」。

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他提到，台灣受二三二條款與其他關稅合計約三十五％，但中國稅率最少七十％，下游第二季訂單增加。中鋼也調查六一八家客戶，絕大部分反映美國客戶觀望、希望降價或共同分擔與停止出貨等。

他分析，鋼鐵占台灣輸美約四％，去年一五七萬噸中，母材七十三萬噸，下游如螺絲、鋼管等約八十多萬噸，直接間接影響到中鋼客戶。對等關稅暫緩到七月初，預料第三季是鋼鐵業今年風險最大、甚至是最差的一季。

黃建智指出，美國對東南亞國家拉高稅率，就是要阻斷洗產地。他拋出四大建議，首先強化產業保護，防止紅色供應鏈、降低中國繞道，東南亞材料也帶有紅色供應鏈、資金，建議政府注意「事前嚴防、事中嚴審、事後嚴懲」。

提升產品附加價值

另，擴大內需、彈性配套措施、優化供應鏈支持等。台灣要盡量挖掘內需，因應碳費應鼓勵採用綠色鋼材、低碳鋼材。未來競爭更激烈，要以提升附加價值為主，「沒有轉型，永遠只有轉移」，這是台灣鋼鐵業要走的路。

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