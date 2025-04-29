對等關稅之後—產業應變論壇》中油董事長方振仁︰配合政策評估 增購美國油氣

中油董事長方振仁昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油董事長方振仁昨出席本報「產業應變論壇」時表示，因中油輸美產品、金額少，直接影響很小，但中下游供應鏈間接影響複雜，美中角力可能造成輕裂廠進口料源改變，影響生產成本，「是威脅也是機會」，而中油也會配合政策評估擴大採購油氣。

投資阿拉斯加LNG 爭取上游參與權

方振仁指出，原油進口是降低貿易逆差的重要項目，以原油為例，中油去年超過六十％、金額達六十九億美元。他說，西德州原油的含硫量低，且有價格競爭力，中油會配合政策，觀察美國原油與契約等條件，滾動調整。

請繼續往下閱讀...

天然氣部分，中油自二○一九年進口美國液化天然氣五十萬噸，到去年達二○八萬噸、占全台約一成，並排第三，僅次澳洲、卡達。他說，能源安全包括運輸安全，自阿拉斯加運送天然氣到台灣航程約十天，中油上月二十日已簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書，盼爭取上游投資參與權。

對於石化業的影響，方振仁指出，對中油直接影響小，因為中油輸美產品只有甲苯，去年不到一億美元，但台灣有機化學產品、塑橡膠及其製品平均稅率為○到六．五％，因此會衝擊石化品出口至美國。

方振仁指出，中油詢問國內石化業者，普遍認為「機會與威脅共存」，去年中國從美國進口一定比率的乙烷、丙烷，但因關稅衝擊，若中國不自美國進口，料源可能改變，改用石油腦生產，而美國的乙烷、丙烷可變成其他國家輕裂廠重要來源，中油也能評估，在煉製製程的原料端局部調整，生產成本可降低，對供應鏈而言競爭力提升，這會是一個機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法