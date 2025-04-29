對等關稅之後—產業應變論壇》高雄市副市長羅達生︰拓展服貿市場 強化AIoT發展

高雄市副市長羅達生昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕高雄市副市長羅達生昨出席本報「產業應變論壇」時表示，因應AI趨勢，高雄也極力拓展「服務」貿易市場，著重於發展AIoT（人工智慧物聯網），不僅能擴大台灣製造代工的能量，更擴展至系統整合的服務範疇，期能在國際貿易中開闢出另一市場，擁有更多籌碼去對接國際賽局。

羅達生表示，高雄是工業城市，這幾年推動工業結構轉型，引進高科技產業，包括台積電來高雄設半導體廠、鴻海布局電動車及電池，但在規模產能運作起來之前，高雄仍是以基礎工業為主，包括石化、鋼鐵及金屬扣件等加工。

請繼續往下閱讀...

金屬扣件業衝擊大採取合作策略因應

他指出，美國關稅衝擊對高雄有相當影響，較擔心的是美國將對等關稅或是未來可能的浮動關稅做為談判工具，會升高企業經營風險；其中以金屬扣件業影響較大，美國市場占整體出口市場約四成，因應之道必然是採取合作策略。

羅達生表示，產業最為關切的是盡快平穩關稅影響，扣件業輸美的競爭對手主要是中國、越南及韓國，其中韓國以高階扣件產品為主，若後續對等關稅能不高於、甚至是低於競爭對手國，對我國產業最有幫助，另產業也關注當中國轉向其他非美市場時的市場變化。

他也指出，高雄除推動工業結構轉型外，也極力拓展貨品以外的「服務」貿易市場，AI絕對是台灣產業未來趨勢，但AI不僅與軟體有關，更牽涉到資料來源的IoT（物聯網），因此台灣在推動AI時特別著重在發展AIoT，而IoT涉及到軟硬整合，更是台灣的強項。

羅達生強調，若能善用IoT的軟硬體整合實力，台灣在AI應用領域上將能創造出其他國家所沒有的優勢，包括AI在不同產業別的應用以及智慧城市解決方案，台灣絕對有望成為全球的典範，更能成為台灣在服務貿易領域上的主力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法