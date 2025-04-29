晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅之後—產業應變論壇》高雄市副市長羅達生︰拓展服貿市場 強化AIoT發展

2025/04/29 05:30

高雄市副市長羅達生昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）高雄市副市長羅達生昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕高雄市副市長羅達生昨出席本報「產業應變論壇」時表示，因應AI趨勢，高雄也極力拓展「服務」貿易市場，著重於發展AIoT（人工智慧物聯網），不僅能擴大台灣製造代工的能量，更擴展至系統整合的服務範疇，期能在國際貿易中開闢出另一市場，擁有更多籌碼去對接國際賽局。

羅達生表示，高雄是工業城市，這幾年推動工業結構轉型，引進高科技產業，包括台積電來高雄設半導體廠、鴻海布局電動車及電池，但在規模產能運作起來之前，高雄仍是以基礎工業為主，包括石化、鋼鐵及金屬扣件等加工。

金屬扣件業衝擊大採取合作策略因應

他指出，美國關稅衝擊對高雄有相當影響，較擔心的是美國將對等關稅或是未來可能的浮動關稅做為談判工具，會升高企業經營風險；其中以金屬扣件業影響較大，美國市場占整體出口市場約四成，因應之道必然是採取合作策略。

羅達生表示，產業最為關切的是盡快平穩關稅影響，扣件業輸美的競爭對手主要是中國、越南及韓國，其中韓國以高階扣件產品為主，若後續對等關稅能不高於、甚至是低於競爭對手國，對我國產業最有幫助，另產業也關注當中國轉向其他非美市場時的市場變化。

他也指出，高雄除推動工業結構轉型外，也極力拓展貨品以外的「服務」貿易市場，AI絕對是台灣產業未來趨勢，但AI不僅與軟體有關，更牽涉到資料來源的IoT（物聯網），因此台灣在推動AI時特別著重在發展AIoT，而IoT涉及到軟硬整合，更是台灣的強項。

羅達生強調，若能善用IoT的軟硬體整合實力，台灣在AI應用領域上將能創造出其他國家所沒有的優勢，包括AI在不同產業別的應用以及智慧城市解決方案，台灣絕對有望成為全球的典範，更能成為台灣在服務貿易領域上的主力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財