對等關稅之後—產業應變論壇》經濟部長郭智輝︰助產業損害降最低

經濟部長郭智輝昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨出席本報「產業應變論壇」時表示，經濟部密切關注美國經貿政策的動向，並持續協助受影響的國內業者，目標是將損害降至最低。為協助國內業者減輕成本壓力，以扣件業為例，將由國營事業中鋼統購鋼材再分銷，一方面較便宜，另一方面也能確保非紅供應鏈；另智慧化設備對業者而言負擔不小，也由相關法人機構「以租代售」租給業者使用，目前經濟部正在籌備，方案待日後公布。

郭智輝指出，成本過高是攸關競爭力的問題，以扣件業為例，就由中鋼統包購買鋼材，再分銷給中小微企業，一定比較便宜，也確保不會買到紅色供應鏈產品，「如何幫助產業降低成本，這是我們現在還沒有公告，但實際上在準備要進入的過程」。

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購買AI、智慧化設備 租給業者降生產成本

他表示，經濟部盤點螺絲、扣件、工具機、機械、手工具、水五金等產業受關稅衝擊較大，除協助降低成本外，也要協助業者導入AI與智慧化生產來提升競爭力，由於設備所費不貲，業者恐無力負擔，因此研擬由精密機械研究發展中心購買，再「以租代售」租給業者，這就是實際協助。

因應美國關稅應採對抗或合作策略？他表示，多數國家選擇跟美國溝通、試圖雙贏，目前英國、澳洲、韓國、印度跟日本等國已與美國協商，唯獨中國堅決採取報復，而遭美加稅至二四五％。

郭智輝表示，台灣經濟以出口為導向，與美國產業高度互補，行政院提出多元因應方案，包括盤點對美採購項目、處理非關稅障礙、配合美方出口管制，並提出防堵洗產地的有效對策，這是台灣在複雜局勢中的務實策略。

對於與美談判方向，他指出，因應不同的情境模擬，不會僅一套劇本，「要針對不同的稅率水準，將影響範圍做全面的評估，這是重點」，川普政府在意的議題，包括非關稅貿易障礙與匯率，經濟部評估並研擬因應方案，同時協助受影響的業者，讓損害降到最低。

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