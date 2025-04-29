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對等關稅之後—產業應變論壇》本報總編輯鄒景雯︰穩定經濟促轉型

2025/04/29 05:30

本報昨舉辦「對等關稅之後—產業應變論壇」，由本報總編輯鄒景雯（右三）主持，邀請經濟部長郭智輝（右四）等產官人士與談。（記者田裕華攝）本報昨舉辦「對等關稅之後—產業應變論壇」，由本報總編輯鄒景雯（右三）主持，邀請經濟部長郭智輝（右四）等產官人士與談。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本報昨舉辦「對等關稅之後—產業應變論壇」，本報總編輯鄒景雯表示，今年二月美國超過中港重返我國最大出口市場，在企業面臨極度不確定的此刻，更需要政府在穩定經濟、協助轉型、拓展市場等方面，展現堅定決心與前瞻眼光，並提出有效對策。

鄒景雯表示，美國總統川普公布遠高於預期的對等關稅後，又宣布暫緩三個月實施，關稅戰停停走走，使金融市場激烈震盪、衝擊全球供應鏈布局，也影響我國產業政策與出口策略；對企業經營者來說，貿易政策的每一次轉折，都是因應全新環境變化的開始，可是在挑戰中，相信總是隱藏著契機。

重估出口市場組合 強化我國際競爭力

她說，台灣是出口導向的經濟體，去年出口占GDP六成，其中鋼鐵、石化、運輸等產業，與國際市場連結緊密，與美國的貿易量雖有多有少，但都屬行政院評估受衝擊較大產業，轉型與策略調整勢在必行。當業者重新思考出口市場組合、評估海外投資設廠地點，甚至重塑產品定位與價值鏈的合作後，或許可進一步強化國際競爭力。

鄒景雯指出，去年台對美出口一一一三億美元、占總出口二十三．四％，較前一年成長四十六％，對美國政策的回應，毫無迴避空間；在企業面臨極度不確定的此刻，更需要政府展現堅定決心與前瞻眼光，提出有效對策。

「今天的論壇，不只是一個經濟議題，更關係著全民共同面對的未來。」她說，希望匯集產官專家的智慧，發展出政策交流與產業現狀對話的平台，深化政府與產業的溝通合作，既找出產業因應危機的方案，也為下一步政策擬定提供方向。

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