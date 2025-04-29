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4月消費者信心 跌至1年最低

2025/04/29 05:30

4月消費者信心指數較上月下降，包含物價水準等6項指標全偏向悲觀。（資料照）4月消費者信心指數較上月下降，包含物價水準等6項指標全偏向悲觀。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅後，台股短短三天暴跌近四千點，儘管川普隨後宣布暫緩九十天，股市仍持續震盪。中央大學台經中心昨公布四月消費者信心指數（CCI）為六十八．二一點、較上月下降三．六五點，創近一年新低，其中投資信心重摔十一．二五點。

6項指標全偏向悲觀

消費者信心指數以一○○為榮枯線，低於一○○代表偏向悲觀，反之則偏向樂觀。本次調查中，六項分項指標全下跌，包含物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財。若從絕對水準來看，六項指標全偏向悲觀。

其中，下降幅度最多為「未來半年投資股票時機」，本月為三十八．六四點、較上月下降十一．二五點，創近一年新低。

股票投資 下降幅度最多

中央大學經濟系教授吳大任表示，川普宣布對等關稅後，引發美股、台股重挫，導致許多投資人收入減少，連帶影響其他與家庭經濟、景氣相關的指標。

下降幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財」，本月為九十九．一三點、月減二．八六點，一舉從樂觀區間落入悲觀，更創近四年新低。吳大任指出，房市信心通常和股市信心連動，因為股市大跌導致的虧損甚至斷頭，可能影響到民眾買房的能力，導致房地產需求下降。

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