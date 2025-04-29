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關稅變數仍在3月景氣續亮黃紅燈

2025/04/29 05:30

最近一年國發會景氣燈號表最近一年國發會景氣燈號表

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨發布三月景氣對策信號綜合判斷分數為三十四分、較上月減少三分，景氣燈號續呈黃紅燈。國發會表示，當前景氣延續成長態勢，但還要看未來美國關稅政策實施時程和範疇，以及各國反映的情況，才能評估對台灣經濟的影響。

綜合判斷34分 較上月減少3分

九項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈黃紅燈，各減一分；製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，減一分；工業及服務業加班工時則轉呈黃紅燈，增加一分；其餘四項燈號維持不變。

工業及服務業加班工時 成長幅度大

國發會經發處長邱秋瑩指出，工業及服務業加班工時相對去年成長幅度較大，如果未來面臨急單情況，預期在廠商搶單加強提前出貨的情況下，也許加班工時還會有較正向表現。

她表示，三月領先指標轉為下滑○．一五％，結束連續四個月上升；同時指標連續二十三個月上升，累計升幅十三．七八％，顯示國內景氣延續成長態勢，但須密切關注後續變化。

邱秋瑩分析，領先指標轉為下滑，主要是受美國對等關稅影響，使得廠商對於未來貿易情況看法較保守，外銷訂單動向指數跌幅明顯；牽動信心面和金融面，也造成股價指數和實質貨幣總計數M1B下滑幅度較大，製造業營業氣候測驗點也因此呈現下滑。

豁免關稅90天後 下半年成長動能待觀察

邱秋瑩指出，我國經濟表現還在成長軌道上，但因美國關稅政策影響難以評估，未來挑戰確實比較大。川普宣布豁免關稅九十天，可能在今年第二季前，廠商有提前備貨需求，但下半年成長動能須再觀察。

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