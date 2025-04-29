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中經院：藉美境內關外 降對美順差

2025/04/29 05:30

中經院昨日舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會。（記者徐子苓攝）中經院昨日舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅，去年台灣對美貿易順差超過七百億美元，成為美國第六大逆差來源，被認為是川普盯上台灣的原因。中經院建議，對美談判策略應以降低貿易順差、協助美國製造業復興為主軸，爭取對企業更有利的商業條件。

中經院昨舉行研討會，中經院區域發展研究中心副主任楊書菲指出，從貿易統計中發現，去年台灣統計的輸美金額中，前兩大產品顯示卡、伺服器分別為三一八億美元、一五九億美元；但若從美國統計的金額來看，自台灣進口的顯示卡、伺服器分別是六十六億美元、一五九億美元。

墨西哥組裝再運至美國

對照台美統計，伺服器貿易金額互相對應，但顯示卡金額卻有二五二億美元「消失」了。楊書菲表示，顯示卡是伺服器的關鍵零組件，觀察美國進口統計，去年自墨西哥進口伺服器約四一六億美元、為最大來源，台灣顯示卡可能在墨西哥組裝為伺服器，再運送到美國。

金額不會顯示在美國貿易統計

然而，去年台灣出口到墨西哥的統計中，顯示卡只有二十二億美元。楊書菲推測，目前台灣伺服器供應有兩種模式，一是伺服器整機直接從台灣出口，二是顯示卡出口到美國「對外貿易區（FTZ）」，屬境內關外，貿易金額不會顯示在美國貿易統計中，從FTZ送至墨西哥加工組裝成伺服器，再銷售到美國境內。

學者籲輸出科園區經驗 協助美國外貿區基建

中經院從這種貿易模式思考，如果台灣希望降低對美順差、爭取更好的談判條件，應多利用美國的FTZ。楊書菲建議，台灣政府可以輸出科學園區的建設經驗，協助美國外貿區的基礎建設，甚至打造成台商外貿專區。對美國來說，能夠幫助創造國內就業、促進美國製造、降低貿易逆差，符合川普的目的；而對台灣來說，零組件仍可從台灣出貨，卻不會增加對美貿易順差，還有利於台美供應鏈整合。

根據中經院資料，美國目前約有三百個FTZ，是美國「境內關外」的特定區域，企業可以在這些區域內進口、製造、分銷，而不需要立刻繳納進口關稅，或受限於其他貿易規定。

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