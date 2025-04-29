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關稅協議 亞洲經濟體可能先達陣

2025/04/29 05:30

出口導向且面臨美國最高對等關稅的亞洲經濟體，在與川普政府的貿易談判中領先西方國家，更有可能達成規模較小的臨時協議，以阻止美國徵收最高懲罰性關稅。圖為越南北部最大港口海防港。（路透）出口導向且面臨美國最高對等關稅的亞洲經濟體，在與川普政府的貿易談判中領先西方國家，更有可能達成規模較小的臨時協議，以阻止美國徵收最高懲罰性關稅。圖為越南北部最大港口海防港。（路透）

以規模較小的臨時協議 阻止美國在7月課徵重稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，出口導向且面臨美國最高對等關稅的亞洲經濟體，在與川普政府的貿易談判中領先西方國家，亞洲經濟體與川普政府更有可能達成規模較小的臨時協議，以阻止美國在七月初九十天寬限期到期前捲土重來，徵收最高的懲罰性關稅。

彭博：川普可宣稱破壞性貿易迅速成功

過去經驗顯示，要達成全面貿易協議需要數月甚至數年的時間，但南韓、日本和印度等亞洲國家沒有那麼多時間，因為他們對美國出口產品所面臨的關稅，在川普上任後短短兩個多月內就上升至接近二十五％，越南更達四十六％，泰國為三十六％。

對這些國家而言，更有可能的是達成規模較小的臨時協議，以阻止美國在七月初寬限期到期前徵收最高的懲罰性關稅。這將使美國川普總統能夠宣稱，其破壞性貿易政策已迅速取得成功。

美財長證實與亞洲國家談判順利

美國財政部長貝森特二十七日接受美國廣播公司（ABC）節目《本週》（This Week）訪問時表示，有十八個重要貿易夥伴正與美國進行談判，包括與美國進行「特別談判」的中國；對於其他十七個國家，「我們已制定未來九十天與他們進行談判的流程，其中一些進展非常順利，尤其是與亞洲國家的談判」。

貝森特上週表示，美國和南韓最快可能在本週就貿易問題達成「諒解協議」。南韓官員表示，他們認為七月初是達成至少能豁免關稅的具體協議的初步期限。

不過，美韓官員可能過度樂觀，美國和韓國於二○○七年簽署一項自由貿易協定，該協定經過一年多的討論推敲，直到二○一一年才獲得國會批准；二○一八年，美韓自由貿易協定在川普首個總統任期內，又進行數月的重新談判。

貝森特在訪談中還為川普震撼全球的關稅政策辯護，聲稱在賽局理論中，這能創造「戰略不確定性」，無須告知談判方最終會得到什麼結果，加上運用「胡蘿蔔和棒子」軟硬兼施的策略，最後可讓華府占上風。他認為，沒有人比川普更擅長創造這種影響力。

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