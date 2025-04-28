美財長促亞銀 停止貸款中國

美國財政部長貝森特二十四日與亞銀總裁神田真人會晤時，敦促對方採取具體措施，停止向中國提供貸款。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國已是全球第二大經濟體，世界銀行、亞洲開發銀行（ADB）等國際金融機構仍以「開發中國家」標準向中國提供貸款，引發議論。路透報導，美國財政部長貝森特二十四日與亞銀總裁神田真人（Masato Kanda）會晤時，敦促對方採取具體措施，停止向中國提供貸款。

根據美國財政部網站，在川普總統實施「美國優先」經濟議程的背景下，貝森特在與神田真人的會談中重申，美方致力於與所有盟友和夥伴合作，建立更加公平的國際經濟體系，並敦促神田真人採取具體步驟，推動中國走上從亞銀貸款「畢業」的明確道路。

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亞銀官網資料顯示，截至二○二三年十二月三十一日，亞銀已承諾向中國提供一二一八筆公共部門貸款、贈款和技術援助，總額達四四三億美元（約一．四四兆台幣），迄今向中國發放的貸款和贈款累計高達三七二．三億美元。

貝森特二十三日在華府「國際貿易與金融研究所」（IITF）演講時也表示，世界銀行每年都在向已經不符合該行借款標準的國家提供貸款，持續放貸的行為毫無正當理由，將中國這個全球第二大經濟體視為「開發中國家」是荒謬的。

亞銀向符合特定標準的國家提供貸款，包括人均GNI（國民所得毛額）低於七四五五美元（約二十四．三萬台幣）、國際市場籌措資金困難，以及經濟發展指標低於一定水準；前兩項中國已不符合，第三項則須再評估，如中國的社會保障，在沿海大城和農村之間存在巨大差異。

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