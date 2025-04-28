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〈財經週報-投資觀點〉窄基指數對台灣金融市場的影響與建言

2025/04/28 05:30

近5年底之高股息相關ETF佔市場投資比重近5年底之高股息相關ETF佔市場投資比重

■李建欣

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的規定，凡符合以下任一規定的指數都被列為窄基指數：(1)該指數的成分證券有九種或更少；(2)任何一隻成分證券佔該指數權重的30%以上；(3)權重最高的五隻成分證券合計佔該指數權重的60%以上；(4)佔指數權重最低的25%成分證券，其近6個月之每日平均交易量總和低於5,000萬美元（如果指數包含15種以上之成分證券，則為3,000萬美元）。

依照CFTC規定若被列為窄基指數，則該指數將被撤銷許可，以至於美國境內交易人不得交易該指數期貨。

台灣市場之發展著重在半導體相關產業，近幾年半導體代工大廠受全球關注，股價持續走揚，單一個股對於加權指數之權重已經上升至超過39%（2025年2月），遠大於窄基指數所認定之30%。雖然美國境內交易人占比相對較低，且規範影響僅限於指數期貨，並不包括現貨市場，雖短線影響不大，然市場長期發展仍需解決眼前所面臨之問題，長線方能穩健發展。

想解決這個問題，一來需要多元發展其他產業，培養第二個、第三個護國產業，以提升非半導體產業之市值權重；二來也可以以藉由發行與推廣「去窄基化指數」的方式，發行其指數衍生性商品來提升市場對於其他產業之投資比重。前者需仰賴公部門對於產業發展前景之輔導，而後者可以透過投資市場之力量去拉平。

去窄基化指數 有效提升對其他產業投資比重

此外，近年來被動投資成為市場顯學，市場資金逐漸從主動交易移轉到ETF、ETN等被動式投資商品，以方便管理投資組合。其中在以台股為投資標的之ETF中，又以高股息、低波動等族群較為顯著成長，指出市場有一塊投資需求是在放大投資半導體之外的高股息、低波動標的。發行並且包裝「去窄基化指數」之相關期貨及衍生性商品提供投資人更多元的投資管道，將有效提升市場對其他產業之投資比重，均衡股票市場發展。

（作者為統一證券計量交易部專業副總）

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