〈財經週報-投資觀點〉近期市場巨幅波動導致的常見權證不報價原因

關稅議題延燒，臺指選擇權波動率遠高平時的區間水準，造成許多平常造市積極的權證，看不見委賣造市單。（法新社）

■蘇逸貞

從4月初關稅議題延燒至今，市場波動幅度相當大，以期交所公告的臺指選擇權波動率為例，本月高點曾來到47.65%，遠高於過往常見之19%至23%的區間水準。在這樣的情況下，投資人會發現許多平常造市積極的權證，於近兩週不見發行人所提供的委賣造市單，其原因即在於標的歷史波動度已超過權證隱含波動度。以白話一點的方式來說，發行人如於市場進行避險之成本高於權證賣出成本，仍持續賣出權證可能導致避險上的虧損，進而影響公司部位損益並損害股東的權益，此時權證發行人可選擇不提供委賣單，但仍會提供委買造市單以供持有相關權證部位的投資人賣回。

除上述原因導致權證無委賣造市單以外，近期的市場波動也讓許多與標的價格高度連動的權證，因權證理論價高（低）於權證當日漲（跌）停價格，使得發行人無法提供權證委買及委賣之雙邊造市單，此情況於價內或高行使比例的權證尤為常見。其他如標的漲（跌）停時之認購（售）權證無委賣單，是多數交易權友已理解的權證造市原則。

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（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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