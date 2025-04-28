〈財經週報-投資趨勢〉川劇變臉下 如何搭上這波金碧輝煌的錢潮

金價高漲，不妨趁金礦股回檔之際，投資黃金基金。（法新社）

■詹姆士．路克（James Luke）

美國總統川普（Donald Trump）宣布的對等關稅衝擊全球金融市場，貿易戰緊張氛圍再升高，不少投資人將資金移入黃金市場避險，推升金價高漲。截至本週，已觸及3,500美元價位，自關稅政策公布以來，漲幅逾1成。去年3月時就將黃金目標價設定為每盎司5,000美元，當時預估此目標價可望於未來5年內實現。但隨著當前的關稅貿易政策、地緣政治衝突以及美國的財政變化，此金價目標可能顯得過於保守，不排除在2026年至2027年間，黃金價格就有可能超過5,000美元的可能性。若出現中央銀行和投資者的大規模黃金需求，將對金價形成上漲壓力，預計金價未來可望持續上漲。

4大利多 金礦股續漲驅動力

金價和金礦股未來持續上漲的驅動力有以下4點：一是全球央行購金需求，央行購金在過去幾年，已成為支撐金價強勁表現的重要因素，預期全球央行持有的黃金總量，未來五年可能進一步增加40%~50%，考量到對美元儲備貨幣的信心持續減弱；二是美國投資地位變化，美國正在拒絕當前經濟體系的現狀，隨著美國貿易赤字的擴大以及對外資持有的資產的重新評估，這可能讓黃金作為安全資產的需求上升。

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三是地緣政治緊張局勢，持續的地緣政治不確定性促使投資人轉向黃金，以對沖持許加劇的市場波動；四是潛在經濟衰退預期，根據歷史經驗，當出現經濟衰退的跡象，黃金通常因被視為避險資產反而吸引更多投資資金流入。

對一般投資人來說，持有黃金的門檻越來越高，那麼，我們該怎麼搭上這一波金光閃閃的投資熱潮呢？可透過金礦股票，金礦股具有以下投資優勢。價值面吸引力，目前金礦股票的價值仍處於相對低檔，相對金價的累積漲幅未來仍有落後上漲空間。歷史經驗顯示，黃金牛市期間，股價應為淨值的1.5倍，而現在僅為0.9倍。再者，黃金供應瓶頸：黃金的供應受到多種因素限制，包括開採難度和資本投入延遲。黃金供應每年僅增長約1%至1.5%，因此在需求增長情況下，金價可能出現劇烈上漲，進一步提升金礦公司的利潤。

金價飆漲 金礦股可短打

另外，金礦股公司的成本結構改善：金礦公司的成本結構相對穩定。成本通膨的影響有限，許多生產要素如鋼鐵和石油的價格持平或下降，這使得金礦公司的獲利空間得到進一步支持。最後是，潛在併購機會：金礦公司目前價值面仍相對便宜，預計併購活動將持續熱絡，中小型金礦公司通常被溢價收購，這也將進一步推升市場對金礦股的興趣。

長線持續看好金價下，我們建議投資人在操作上，不妨趁金礦股回檔之際，採低額度分批或定期定額投資黃金基金，配置比重建議約為5%-7%，以短打或波段操作方式，設定停利點，分批了結。

（作者為施羅德環球黃金基金經理人）

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