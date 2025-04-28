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〈財經週報-國際市場展望〉關稅攪局 多重資產策略因應 印美搭配 動能與收益兼顧

2025/04/28 05:30

美國總統川普宣布對等關稅政策，印度股市漲幅為全球之冠。（法新社）美國總統川普宣布對等關稅政策，印度股市漲幅為全球之冠。（法新社）

■向思穎

自美國總統川普宣布對等關稅政策，全球股市波動劇烈，雖然經過3週左右的利空沉澱，但4月以來，全球主要股市中僅印度、俄羅斯、印尼、巴西、韓國、澳洲等6六上揚。其中，印度漲幅4.97%為全球之冠，對比其他國家漲幅僅0.04%~2.62%，印度的表現更顯亮眼。而越南、香港、深圳等股市的跌幅仍有5%以上的失地尚待收復，凸顯全球股市遭受關稅政策影響之深。

在4月初關稅政策宣布後，引發市場恐慌、風險性資產價格震盪回檔，令市場感到無所適從的地方在於，川普行事風格多變，關稅政策朝令夕改，無法預測與提前因應。川普先是在4月2日宣布大規模對等關稅，在4月9日又宣布暫緩，緊接拉抬中國關稅至145%，又為反制中國，對東南亞四國祭出太陽能關稅最高3521%。近日又傳出川普對中國放軟，有意大減對中關稅以緩和貿易戰。因此在政策不斷變動、市場不確定性尚存下，短期金融市場波動難免。

觀察近期主要經濟體表現，以各界最為矚目的美國來看，雖然目前消費信心有下滑跡象，通膨預期也將上揚，不過就業數據來看，目前美國初領失業救濟金人數亦維持在合理區間，顯示美國經濟仍穩健，但也仍需持續關注未來關稅正式落地實施後的變化。整體來看，接下來需留意關稅談判進度、5月減稅法案進程，並關注第一季財報結果、企業營運展望，以掌握市場走向。

印度今年GDP成長率 IMF預估達6.2%

值得留意的是，對等關稅措施雖令全球經貿秩序再次洗牌，國際貨幣基金組織（IMF）也在最新的經濟預測報告中，下修今年全年經濟增長率至2.8%，不過就個別經濟體來看，IMF預估印度今年GDP成長率達6.2%，不僅是全球主要國家經濟增速之冠，更是唯一經濟成長率預估值達6%以上的國家，並且是未來5年貢獻全球經濟成長的主力之一，市場潛力值得關注。除了基本面優勢，在關稅議題方面，由於印度整體對美出口曝險有限，出口到美國佔GDP比重僅2.1%，低於其他主要新興國家，故受到關稅政策的衝擊也相對溫和，且跨國企業也紛紛將生產基地分散至中國以外的國家，印度製造更顯優勢，後市表現值得留意。

印度龐大內需市場、動能強勁 最被看好

整體來看，隨著市場因對等關稅所引發的負面情緒應已近底部，各國與美方的協商談判持續進行，跨國廠商也陸續調整策略因應，以及經濟狀況維持穩定下，投資人不妨妥善利用短期回檔所浮現的中長期投資機會，分批建立投資部位。在考量波動風險猶存之下，建議投資人可透過多重資產策略來因應，既能掌握不同資產輪動表現機會，也能順勢平衡投資組合波動，穩健應對市況變化。成熟市場來看，美國市場仍是首要關注，除了留意跌深的績優成長股與適度配置防禦型股，包括美國債券︰如公債、投等債、非投等債因可強化投組收益能力，又能發揮資產分散效果，也值得納入投組當中。新興市場方面，則以成長動能強勁，擁有龐大內需市場、受對等關稅較小的印度最為看好。（作者為群益印美戰略多重資產基金經理人）

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