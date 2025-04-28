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〈財經週報-台股盤勢解析〉干擾降溫 台股站上月線 交投仍待再放大

2025/04/28 05:30

受到美股大漲及權值股強勢領軍，台股收復月線。（歐新社）受到美股大漲及權值股強勢領軍，台股收復月線。（歐新社）

■周敬烈

4月25日台股受到美股大漲激勵，重要權值股強勢領軍，盤中一度重回2萬點之上，尾盤漲幅略微收斂，終場上漲393.92點，收在19,872.73點，收復月線；週線也收紅。成交量2,934.98億元。

今年以來台股走勢波動，一是DeepSeek的低成本模型、GB200出貨小於預期造成AI類股評價下修；接下來則是美國政府從3月開始啟動部分對等關稅影響迄今；但在半導體關稅以及台美貿易談判尚無結論之際，關稅的影響仍是投資必須考量的主要變數。

尤其是4月以來，在對等關稅與川普談話反覆多變牽動下，真假消息交雜且難辨別，股市瀰漫不確定性，加重經濟與產業前景，台股波動幅度明顯加大，但近日市場氛圍則受惠於美國總統川普態度出現轉圜跡象。

倖免於關稅影響 台股渡過主震

就盤面表現上，觀察避險指標走勢，現階段台股應已渡過關稅的主震，能倖免於關稅影響、受惠急單拉貨的標的可望陸續回到基本面的軌道；針對稍早並非因基本面出現變化而走跌的標的或族群，則可留意超跌後的表現潛在機會。

就國際情勢上，各國貿易談判結果會影響市場對聯準會（Fed）利率政策的預期，目前並無定論。短期來看市場大多已反應對等關稅的利空消息，但中長期來看，左右市場的關鍵，還是再看美中貿易戰後續情勢變化而定，通膨數字與利率政策走向則是另個可持續關注的因素。

消息面 仍是左右市場關鍵因素

展望後市，在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，尤其是下半年展望不明朗，評價面仍將受到壓抑；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報週與上市櫃首季財報陸續公布等。

就基本面或題材面，在對等關稅暫緩90天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第二季展望，預期第二季將明顯淡季不淡。

其中就AI題材部分，仍看好未來應用端百花齊放後所需的算力需求，中長期看好AI將提升企業生產力並有利於台股硬體供應鏈的看法不變，但上半年有組裝良率問題影響出貨，下半年則因認證供應商名單變多而將出現降價壓力；另一方面，美國總統川普上任後針對關稅及烏俄戰爭積極作為，對於原物料走勢影響程度加大，不過終端需求仍因景氣復甦緩慢及通膨壓力而缺乏能見度，初步判斷偏向跌深反彈，而非實質基本面回升，需觀察報價及題材驅動股價後能否有穩固基本面支持。整體而言，台灣本土內需呈現穩健，外銷企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股將是不變的配置方向。

但值得留意的是，另方面，232條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，佈局上仍須保持謹慎、保有彈性。

就技術面和資金面，對等關稅豁免90天、電子產品暫時豁免、台股反彈回升，惟價漲量縮，短期均線仍呈現反壓現象，壓抑大盤表現，展望後市台股成交量能否放大，可做為行情是否由反彈轉回升的參考訊息；至於先前出現的恐慌氣氛，最近看來已有緩解跡象。（作者為安聯台灣科技基金經理人）

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