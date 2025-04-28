〈財經週報-綜所稅〉網路申報再優化 可申請免息延分期繳稅

財政部提供多元申請管道，，綜所稅申報方式有4種，繳稅管道則有8種。（資料照）

記者鄭琪芳／專題報導

綜所稅申報及繳稅方式

因應美國對等關稅衝擊，今年所得稅申報期間延長1個月，自5月1日至6月30日止。綜所稅申報方式有4種，包括稅額試算、網路（含手機報稅）、二維條碼及人工申報；繳稅管道則有8種，包括金融機構及超商代收、信用卡、繳稅取款委託書、ATM、晶片金融卡、活期存款帳戶及電子支付等。值得注意的是，企業及個人若因對等關稅影響而繳稅困難，今年可申請免加息延分期繳納，延期最長1年、分期最長3年（36期）。

為方便納稅人申辦延分期繳稅，財政部提供多元申請管道，可透過電子申報繳稅系統連結至「財政部稅務入口網」，填寫申請書並將相關證明文件上傳，即可完成線上申辦；也可自行登入稅務入口網，使用自然人憑證、健保卡或工商憑證線上申請；或可將申請書、繳款書及相關證明文件，以臨櫃、傳真或郵寄方式向稅籍或戶籍所在地國稅局申請。

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稅額試算寄發97萬件 繳稅或回復即完成申報

財政部賦稅署長宋秀玲表示，預估今年綜所稅申報案件約690萬件，其中稅額試算通知書已於4月25日起陸續寄發，今年稅額試算案件約97萬件，較去年減少65萬件，因今年網路申報可下載「稅額估算表」，因此減少寄發稅額試算通知書，不僅省下100多萬元，還可節能減碳。

財政部財政資訊中心主任張文熙表示，去年網路申報約577萬件，預估今年可增至600萬件，其中手機報稅增加最多，可望由217萬件增至250萬件。

國稅局就所得相對單純者提供「稅額試算」服務，就掌握到的所得及扣除額資料試算繳退稅金額，民眾確認內容無誤後，只要繳稅或「回復確認」就完成申報，可以書面、電話語音、網路等回復確認。若不適用稅額試算服務，可自行申報。

網路申報 新增稅額估算表

北區國稅局表示，為提升網路報稅便利性，今年網路申報流程再優化，通過身分驗證登入手機版或線上版網路申報系統，即可下載「稅額估算表」，檢視系統試算最有利的計稅方式及申報明細，確認內容無誤後，填寫繳退稅資料及申報上傳，即可完成報稅作業；如須增減扶養親屬或所得、扣除額資料，也可以透過系統編修完成申報。

北區國稅局說明，下載稅額試算通知書電子檔與登入網路申報系統的認證方式相同，且「稅額估算表」會以「標準」或「列舉」扣除額擇優計算，比稅額試算通知書的資料更即時、有利及完整；因此今年不再寄發郵簡或簡訊通知下載通知書，民眾直接登入網路申報系統（線上版）下載「稅額估算表」，填寫繳退稅資料並申報上傳，快速完成申報。

另，綜所稅申報仍分3批退稅，6月30日前以網路申報、稅額試算採「線上登錄」及「電話語音回復」，以及5月12日前向戶籍所在地國稅局以書面回復稅額試算案件，於7月31日退稅；二維條碼或人工申報案件，10月31日退稅；至於逾期申報、申報繳稅及不繳不退經核定退稅案件，明年1月20日退稅。納稅人可選擇「直撥退稅」，退稅款會直接匯入指定帳戶。

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