〈財經週報-綜所稅〉繳稅方式 信用卡及電子支付各有利多

信用卡繳稅回饋低，精明持卡人還是有機會透過繳稅獲得好康。 （記者靳昌玲攝）

記者李靚慧／專題報導

報稅季又來臨，今年各大發卡行雖持續縮減刷卡繳稅回饋，但精明的持卡人，還是有機會透過繳稅獲得好康，包括「綁定電支」或「行動支付」APP搶繳稅回饋，有名額限制動作得快；或是參加聯邦、王道等發卡行推出的「繳綜所稅」消費回饋加碼，只要繳稅不限金額，可獲得指定消費加碼1%回饋，但須搶登錄；嫌麻煩或高稅額的持卡人，中信銀指定信用卡、聯邦吉鶴卡回饋無上限，回饋率分別為0.1%、0.2%。

低稅額小資族 電支APP綁定信用卡賺回饋

近幾年因信用卡經營成本持續攀升，以往發卡行「大撒幣」搶繳稅大戶的熱情不再，以最大發卡行中信銀為例，自去年起就將商旅鈦金卡等的綜所稅繳稅回饋率從0.2%砍至0.1%，今年仍維持0.1%回饋，繳稅100萬僅回饋1,000元。若高稅額者想「無腦刷」，聯邦銀提供「聯邦吉鶴卡｣登錄後繳稅金額0.2%回饋，不限量且回饋無上限，但務必記得登錄。

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繳稅金額低的小資族，賺回饋有2種管道，一是利用電支APP如「悠遊付」、「全支付」綁定合作信用卡賺回饋。例如至6月30日前，玉山信用卡綁定全支付APP繳稅費，單筆滿500元最高回饋3%全點，但每全支付會員每月回饋上限50點，4、5月每月總額80萬點，適合稅額低者，且手腳要快。

遠銀Bankee則聯手「iPASS MONEY」，今年5月31日前，全新戶透過專屬連結成功開戶，首次以Bankee數位存款帳戶在iPASS MONEY APP儲值，並完成一筆綜所稅或房屋稅繳納，可獲得Bankee回饋金350元；若可在4月30日前完成任務，可獲早鳥加碼回饋100元，合計450元。

繳稅又賺消費回饋 聯邦、王道推方案

兆豐銀則推薦使用「兆豐行動支付」或「台灣行動支付」APP，綁定兆豐信用卡或金融卡，繳稅不限金額回饋100元，綁定金融卡繳稅，也是不限金額回饋台灣Pay紅利點數1000點(等值100元)，繳稅金額愈高回饋愈高，同樣是繳稅100萬元以上，以兆豐卡的行動支付方案，可獲得2000元回饋，相當於0.2%回饋率。

若想繳稅同時賺消費回饋，可選擇聯邦銀的繳稅加碼方案，只要刷卡繳稅「一次付清」，限量登錄的1萬5000名持卡人，今年7至8月一般消費可加碼1%回饋，每戶上限2,000元刷卡金；若是刷聯邦吉鶴卡，搭配新開立「NewNew Bank」，繳稅金額可疊加最高回饋0.5%。

王道銀今年也規劃繳稅＋消費回饋，只要刷王道簽帳金融卡繳納綜所稅，不限繳稅金額且完成登錄，可在7月1日至31日，國內指定實體百貨及餐飲刷卡一般消費加碼1%現金回饋，每人加碼回饋上限300元，但須在指定時間於王道銀行官網完成登錄，限額1,500名。

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